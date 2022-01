L’AMOUR TOUJOURS – IL MITOLOGICO DJ GIGI D'AGOSTINO, ICONA DELLA DANCE ANNI '90, E LA PRIMA FOTO DOPO L'ANNUNCIO DELLA “GRAVE MALATTIA CHE LO HA COLPITO IN MODO AGGRESSIVO”: “VORREI UN PO' DI PACE E FORZA” – LO SCATTO MOSTRA TUTTA LA SUA SOFFERENZA ACCOMPAGNATA DA UN MESSAGGIO CARICO DI SPERANZA…

Da leggo.it

gigi d'agostino

Solo un mese fa Gigi D'Agostino annunciava sui social di star combattendo con un «grave male» che lo ha colpito «in modo molto aggressivo». Il dj, leggenda della moderna musica dance, ha ricevuto un'enorme ondata d'affetto sui social, dove in tanti gli hanno augurato di riprendersi presto da questa terribile malattia. Oggi Gigi D'Agostino è tornato a mostrarsi sui Facebook e Instagram, senza nascondere le sue debolezze, con una foto che mostra tutta la sua sofferenza accompagnata da un messaggio carico di speranza: «Spero che questo nuovo anno mi doni un po' di pace e di forza... Un abbraccio di cose belle a tutti voi... Grazie per i vostri pensieri... Tanto Amore, Gigi».

gigi d'agostino

L'abbraccio dei social ha immediatamente travolto il post di "Gigi Dag", con numerosissimi commenti e condivisioni. Tanti anche i messaggi da parte dei fan vip del dj, a testimonianza della trasversalità e dell'estrema popolarità della sua musica.

Chi è Gigi D'Agostino

Gigi D'Agostino, all'anagrafe Luigino Celestino Di Agostino, nasce a Torino il 17 dicembre 1967, ed è uno dei disc jockey e produttori discografici più importanti e conosciuti del panorama musicale italiano. Considerato uno dei maestri della musica dance in Italia, fra le sue canzoni più importanti ci sono alcune hit mondiali come "L'amour toujours", "The Riddle", "In my mind" e "Bla bla bla".

gigi d'agostino gigi d'agostino gigi d'agostino gigi d'agostino gigi d'agostino