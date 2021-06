E’ ARRIVATO IL BOLLETTINO – OGGI 1.896 NUOVI CASI E 102 DECESSI – I TAMPONI EFFETTUATI SONO STATI 220.917, CON UN TASSO DI POSITIVITA’ DELLO 0,9% (IERI ERA 1,5%) – PER IL SECONDO GIORNO CONSECUTIVO SOTTO QUOTA 2 MILA CONTAGI, E IL RAPPORTO DI MALATI SUI TEST SCENDE SOTTO L’1% PER LA PRIMA VOLTA – LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 38,9 MILIONI, CON 13,2 MILIONI DI PERSONE CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO…

Paola Caruso per www.corriere.it

Sono 1.896 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +1.273). Sale così ad almeno 4.235.592 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 102 (ieri sono stati +65), per un totale di 126.690 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.927.176 e 8.519 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +5.024). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 181.726, pari a -6.727* rispetto a ieri (-3.819 il giorno prima), in calo dal 6 aprile con l’unica eccezione del 2 maggio.

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 220.917, ovvero 136.350 in più rispetto a ieri quando erano stati 84.567. Mentre il tasso di positività è 0,9% (l’approssimazione di 0,858%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti, menodi 1 è risultato positivo; ieri era 1,5%. Qui la mappa del contagio in Italia.

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri, comunque sotto quota 2 mila per il secondo giorno consecutivo. E il rapporto di casi su test scende sotto l’1% per la prima volta. Come di consueto, la curva in oscillazione si alza leggermente per effetto di un maggior numero di tamponi. Il trend resta in discesa e lo si vede dal paragone con lo scorso martedì (1 giugno) — lo stesso giorno della settimana —, quando sono stati registrati +2.483 casi con un tasso di positività dell’1,1%: oggi, infatti, ci sono meno nuove infezioni del primo giugno con una percentuale più bassa.

Le vittime

Aumentano le vittime: sono più di 100, come il 28 maggio quando i decessi nel bollettino sono stati 126 e poi nei giorni successivi sempre al di sotto di questo valore, fino ad oggi. Questo è dato più drammatico.

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 38,9 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 13,2 milioni (24,43% della popolazione over 12).