“MILANO- CORTINA: 2 ORE, 54 MINUTI E 27 SECONDI... ALBORETO IS NOTHING!!” - ENRICO VANZINA RIVELA A “SPY” L’ORIGINE DELLA BATTUTA DI “VACANZE DI NATALE” CITATA ANCHE DAL SINDACO SALA PER PRESENTARE LE OLIMPIADI 2026: “È PER METÀ MIA E DI MIO FRATELLO CARLO E PER METÀ DI…” - “C’E’ UN PERSONAGGIO DEL FILM ISPIRATO AL NOSTRO AMICO FRATERNO MALAGÒ”. INDOVINATE QUAL E’ – VIDEO