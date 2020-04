CONTE ANNUNCIA IN POMPA MAGNA CHE LE SCUOLE RIAPRIRANNO "GIÀ" A SETTEMBRE. LO SPIEGA LUI CON I SUOI ESPERTI AI GENITORI CHE TORNANO AL LAVORO COME FARE A GESTIRE I FIGLI? – I NONNI SONO ESCLUSI PER VIA DEL POSSIBILE CONTAGIO E I VOUCHER DEL GOVERNO BASTERANNO A PAGARE SÌ E NO UNA SETTIMANA DI BABY SITTER – BONETTI: “HO CHIESTO DI APRIRE SCUOLE DELL’INFANZIA IN ESTATE” – LO STUDIO DEL POLITECNICO PER FARLO IN SICUREZZA E L’ESEMPIO SCANDINAVO SUGLI ASILI CHE PIACE A ZAIA