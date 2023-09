25 set 2023 13:32

L’ESTATE STA FINENDO, E IL COVID STA TORNANDO – NEGLI ULTIMI 7 GIORNI IN ITALIA SI SONO REGISTRATI 36 MILA CASI, IL 17,3% IN PIÙ RISPETTO ALLA SETTIMANA PRECEDENTE. NEL LAZIO AUMENTANO I MORTI (14 NELL’ULTIMA SETTIMANA) E I RICOVERATI (217) – E LE REGIONI SI PREPARANO A INOCULARE I VACCINI AGGIORNATI PER LE NUOVE VARIANTI, CONSIGLIATI IN MODO PARTICOLARE PER I FRAGILI E GLI ANZIANI...