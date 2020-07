2 lug 2020 15:26

L’FBI HA ARRESTATO GHISLAINE MAXWELL, AMICA, EX COMPAGNA, CONFIDENTE E COMPLICE DI JEFFREY EPSTEIN - LA SOCIALITE È STATA AMMANETTATA IN NEW HAMPSHIRE E DOVREBBE APPARIRE OGGI STESSO IN UNA CORTE FEDERALE - LA DONNA E' ACCUSATA DI GESTIRE IL GIRO DI MINORENNI CHE FACEVANO SESSO CON IL FINANZIERE E I SUOI RICCHI E POTENTI AMICI... - VIDEO