L’IDEA CHE POTREBBE SALVARE IL PIANETA: LE ALGHE AL POSTO DELLA PLASTICA - UNA STARTUP LONDINESE STA CREANDO UN'ALTERNATIVA: L’INVOLUCRO SIMILE ALLA PLASTICA È COMMERSTIBILE E BIODEGRADABILE ENTRO SEI SETTIMANE, RISPETTO ALLE DIVERSE CENTINAIA DI ANNI PER LA PLASTICA SINTETICA...

Claire Price per it.businessinsider.com

Da un mucchio di alghe a un pacchetto di salsa di soia.

alghe al posto della plastica

La startup londinese Notpla ha creato un’alternativa alla plastica dalle alghe che è biodegradabile e persino commestibile. E si spera che possa incidere sui 300 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica che gli esseri umani producono ogni anno.

L’involucro di plastica naturale di Notpla è biodegradabile entro quattro-sei settimane, afferma l’azienda, rispetto alle diverse centinaia di anni necessari alla plastica sintetica per biodegradarsi.

La membrana è composta da alghe coltivate nel nord della Francia. Vengono essiccate e macinate in polvere; una ricetta segreta le trasforma poi in un fluido denso e viscoso, che si asciuga per formare una sostanza simile alla plastica.

L’azienda ha raggiunto la fama cinque anni fa con baccelli d’acqua commestibili da ingerire dopo l’uso: si sono rivelati popolari tra i corridori alla maratona di Londra e ad altri eventi. L’azienda sta ora esplorando altri usi per la tecnologia.

alghe al posto della plastica

Le alghe sono più ecologiche delle alternative a base di amido poiché non hanno bisogno di terra o tempo per crescere.

“È una delle risorse più abbondanti”, ha detto il cofondatore di Notpla, Rodrigo Garcia. “Una tra le alghe che usiamo cresce fino a 1 metro al giorno. Riuscite a immaginare qualcosa che cresce così velocemente? Non avete bisogno di fertilizzanti, non avete bisogno di aggiungere acqua, ed è una risorsa utilizziamo da molto tempo”.

Entro la fine dell’anno, Notpla lancerà una nuova linea di contenitori per alimenti usa e getta privi di sostanze chimiche sintetiche e rivestiti con una membrana impermeabile e antiolio.

Il cartone si decompone completamente in tre-sei settimane, rispetto ai tre mesi per il cartone non trattato e centinaia di anni per il cartone rivestito con un tipo di plastica nota come PLA (acido polilattico).

alghe al posto della plastica

“Quello che abbiamo fatto è sostituire il PLA con il nostro materiale naturale, quindi anche se entra in natura, si degrada naturalmente come un frutto o un vegetale”, ha detto a Business Insider Juno Wilson, project manager e business manager di Notpla.

Il prezzo di Notpla è privato, ma vende prodotti all’ingrosso ad aziende i cui clienti apprezzano le loro prerogative ecologiche.

La plastica monouso è ovunque nella nostra vita quotidiana e rappresenta oltre la metà dei 300 milioni di tonnellate di plastica prodotte ogni anno.

Ciò rende alcune persone scettiche sul tipo di impatto che queste alternative su piccola scala effettivamente possano avere.

Un sondaggio condotto dal fondatore di Everyday Plastic, Daniel Webb, ha rivelato che quest’anno stiamo buttando via ancora più plastica rispetto allo scorso. E gran parte di essa – circa 8 milioni di tonnellate all’anno – finisce nell’oceano. La pandemia ha aggravato il problema.

“Prima del blocco, abbiamo scoperto che le persone gettavano via circa 99 pezzi di plastica in una sola settimana”, ha detto Webb. “Durante il lockdown abbiamo scoperto che 128 pezzi di plastica venivano gettati via dalle famiglie in una sola settimana, con una differenza del 25-30% circa”.

alghe al posto della plastica

I fondatori di Notpla vedono l’uso della plastica come una dipendenza difficile che deve essere però spezzata. Stanno lavorando a nuove confezioni per cibo e bevande, oltre a vestiti e viti per mobili pronti per il montaggio.

“Si tratta di impatto. Abbiamo iniziato perché volevamo essere parte di una soluzione alla crisi della plastica. È ciò che guida tutta la squadra”, ha detto il cofondatore Pierre Paslier. “Quindi è un problema davvero stimolante su cui lavorare”.

alghe al posto della plastica alghe al posto della plastica