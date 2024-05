L’ITALIA È GIÀ SOTTO ATTACCO – IL MINISTRO DEGLI ESTERI, ANTONIO TAJANI, COMMENTA LO SCOOP DEL “FINANCIAL TIMES” SUGLI ATTI DI SABOTAGGIO DEI RUSSI IN UE, E AMMETTE IL SEGRETO DI PULCINELLA: “ABBIAMO SUBITO ATTACCHI CIBERNETICI, AD ESEMPIO QUANDO L’AEREO DI ZELENSY ATTERRAVA A CIAMPINO” – IL PIANO DI PUTIN, RIBATTEZZATO “MAIDAN 2”, PER CITARE LA RIVOLTA UCRAINA DEL 2014: SABOTAGGI, VIOLENZE, INTERFERENZE E…

TAJANI, ANCHE L'ITALIA HA SUBITO ATTACCHI CYBERNETICI

(ANSA) - "Più che rischi di attacchi dalla Russia come dice il Financial Times penso ad attacchi cybernetici. Abbiamo subito attacchi cybernetici ad esempio quando l'aereo di Zelensky atterrava a Ciampino c'è stato un attacco cybernetico al sito del ministero degli esteri, ci sono sempre attacchi ma sono sempre respinti perché siamo in allerta e siamo attrezzati per difenderci. Un conto è l'attacco cybernetico, un conto quello militare". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani afferma a Mattino 5 che anche l'Italia è stata colpita da attacchi informatici da parte della Russia come altri paesi Ue.

L’ALLARME SULLA RUSSIA: ATTI DI SABOTAGGIO NELLA UE

Estratto dell’articolo di Francesco Battistini per il “Corriere della Sera”

All’inizio, sembrava solo una banalità. Un finestrino rotto da un vandalo. Ma c’era qualcosa di strano: quel vetro, l’avevano frantumato beffando la scorta. E l’auto era del ministro dell’Interno estone, Lauri Laanemets. Ed erano stati dei russi. E nel medesimo istante, il 20 febbraio, un’altra decina di sabotatori aveva colpito anche le macchine di giornalisti antirussi. Dunque nessun vandalismo, stabilirono gli 007 dell’Eiss, i servizi di Tallinn: «Un’operazione di guerra ibrida», il primo caso.

Dopo l’Estonia, è toccato alla Repubblica Ceca: un tentativo di distruggere i sistemi di sicurezza delle ferrovie. Poi, la Svezia: strani deragliamenti sui binari. Quindi, la Gran Bretagna: due arrestati, che avevano appiccato il fuoco a magazzini d’aiuti per l’Ucraina. E ancora: la Norvegia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia. Fino a Bayreuth, in Baviera, con due cittadini russo-tedeschi che avevano progettato d’attaccare i siti militari della Germania.

Per non dire del misterioso incendio di Berlino, venerdì scorso, in una fabbrica che fornisce sistemi di difesa a Kiev… Trasporti, reti energetiche, aziende, web. Troppe coincidenze: attenti, avvertono ora i servizi d’intelligence europei, la Russia sta pianificando «violenti atti di sabotaggio in tutto il continente».

[…] È la guerra ibrida in casa nostra, che gli ucraini prevedono da tempo. Un allarme che sarebbe circostanziato da varie indagini in corso. Dicono le agenzie di spionaggio Nato che ci sono in atto cattivi comportamenti, «chiare e convincenti azioni malvagie», ed è necessario «sensibilizzare e concentrare l’attenzione» sulle possibili minacce.

Mosca avrebbe «già iniziato a preparare bombardamenti segreti — rivela il Financial Times —, attacchi incendiari e alle infrastrutture sul suolo europeo, direttamente o indirettamente, all’apparenza con poca preoccupazione di causare vittime civili».

Hackeraggi e sabotaggi, violenze e interferenze, tempeste elettroniche e desinformatsiya . Anche semplici guerre di parole: qualche giorno fa il vicecapo della sicurezza militare ucraina, Vadym Skibitskyi, ha spiegato che «la propaganda del Cremlino sta preparando una campagna di delegittimazione in tutto il mondo» su Zelensky, per distruggerne l’immagine e accompagnare l’imminente offensiva militare russa. «Sappiamo il nome che Putin ha dato a quest’operazione», ha aggiunto Skibitskyi: «Maidan 2», per citare la rivolta del 2014 che rovesciò il governo filorusso (il Cremlino l’ha sempre liquidata come un golpe) e prospettare così un contro-golpe. […]

