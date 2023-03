28 mar 2023 08:39

L’ITALIA E’ SOTTO ATTACCO - DAL PRIMO GENNAIO SONO SBARCATI IN ITALIA 27 MILA MIGRANTI (L’ANNO SCORSO, NELLO STESSO PERIODO, ERANO ARRIVATE 6.543 PERSONE) - IL FORUM TUNISINO PER I DIRITTI ECONOMICI E SOCIALI (FTDES) LANCIA L’ALLARME: “I TRAFFICANTI DI ESSERI UMANI IN TUNISIA STANNO APPROFITTANDO DELLA SITUAZIONE NEL PAESE E HANNO INTENSIFICATO LE LORO ATTIVITÀ” - TRA I MIGRANTI IN PARTENZA, LA GUARDIA COSTIERA TUNISINA HA INTERCETTATO IL 24 MARZO UN RICERCATO PER TERRORISMO GIÀ CONDANNATO A DIECI ANNI…