C’È QUALCOSA CHE NON TORNA NELLA STORIA DEL CANE CHE È VOLATO DAL TERZO PIANO A ROMA COLPENDO UNA DONNA INCINTA – I PADRONI DELL’ANIMALE SOSTENGONO CHE IL ROTTWEILER SIA CADUTO SULL'ASFALTO E NON SULLA RAGAZZA CHE, PER LO SPAVENTO, È FINITA A TERRA BATTENDO LA TESTA: “IL CANE NON L'HA NEMMENO SFIORATA, PESA CINQUANTA CHILI SE TI COLPISCE DA 13 METRI TI SCHIACCIA. DALLE FOTO SI VEDE CHE SONO DISTANTI QUATTRO METRI…”

Estratto dell’articolo di Enrico Tata per www.fanpage.it

il rottweiler precipitato dal terzo piano in via frattina

Nel cuore del centro storico di Roma, in via Frattina, un rottweiler è caduto in testa a una ragazza di 28 anni incinta. Il cane è morto in seguito alla caduta, mentre la ragazza è stata trasferita d'urgenza al Policlinico Umberto I, ma adesso le sue condizioni sono buone e anche quelle del feto.

Le indagini su quanto accaduto, tuttavia, sono ancora in corso: come è potuto accadere un fatto simile? Ricordiamo che un cucciolo di rottweiler può arrivare a pesare intorno ai 40 chili. […] Il cane, almeno secondo le prime versioni, è caduto in testa alla ragazza, precipitando da una finestra al terzo piano di un palazzo.

Una versione, questa, che viene contestata dal compagno della padrona del cane, Codi il nome del cucciolo che purtroppo ha perso la vita. L'uomo ha dichiarato a Fanpage.it che secondo lui il rottweiler è caduto sull'asfalto e la ragazza, per lo spavento, "è caduta a terra battendo la testa". Come detto, la ragazza è rimasta in osservazione nel reparto di Terapia Intensiva del Policlinico Umberto I, ma non è stata mai in pericolo di vita e le sue condizioni di salute adesso sono buone.

DONNA VIENE COLPITA DA UN CANE IN VIA FRATTINA

"Il giorno dopo abbiamo parlato con vari testimoni oculari, tra i quali una persona che al momento dell'accaduto era accanto alla signora: ha detto che il cane non l'ha nemmeno sfiorata, ma che lei per paura vedendolo cadere si è lanciata all'indietro e ha sbattuto la testa. Un cane di cinquanta chili che cade da un'altezza di tredici metri se colpisce una persona la schiaccia. Il leggero trauma riportato non è compatibile con un peso da una tale altezza. Inoltre dalle foto scattate si vede chiaramente che sono distanti tre quattro metri", ha raccontato ancora l'uomo.

il rottweiler precipitato dal terzo piano in via frattina

[…] Ma com'è stato possibile che l'animale sia caduto dal terzo piano di un palazzo? Sicuramente la finestra dell'appartamento era aperta e altrettanto certamente la padrona era in casa. L'ipotesi più plausibile è che il cucciolo (undici mesi di età) sia stato attratto da qualcosa, un uccello, un gatto oppure "avrà creduto che qualcuno lo stesse chiamando", è ancora la versione del compagno della padrona del cane. […]

DONNA VIENE COLPITA DA UN CANE IN VIA FRATTINA