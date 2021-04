3 apr 2021 18:12

E’ L’ORA DEL BOLLETTINO - SONO 21.261 I NUOVI CASI DI CORONAVIRUS IN ITALIA I DECESSI ODIERNI SONO 376 - IERI C'ERANO STATI 21.932 CONTAGI E 481 VITTIME, L'INDICE DI POSITIVITÀ È AL 5,9%, IN DISCESA RISPETTO AL GIORNO PRECEDENTE. I RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 10 IN PIÙ. LA LOMBARDIA È ANCORA LA REGIONE CHE REGISTRA IL MAGGIOR NUMERO DI NUOVI POSITIVI