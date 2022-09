C’È SOLO UN TEMA CHE METTE D’ACCORDO USA E CINA: IL PORNO! - PAESI OSTILI SUL WEB-PORCELLINO SI PIACCIONO, SI CERCANO E SI INCONTRANO E RADDOPPIANO I RICAVI - BARBARA COSTA: “’MODELMEDIAASIA’, NOME IN ASCESA IN CINA, IN GIAPPONE E A TAIWAN, HA FIRMATO UN SODALIZIO COL ‘NEMICO’ YANKEE PER CREARE ‘MODELMEDIAUS’, E COSÌ ESPANDERSI NELL’ODIATO OCCIDENTE” - ATTENTI A QUESTI DUE NUOVI FIORELLINI: KIMMY KIMM E DESTINY CRUZ...

Barbara Costa per Dagospia

La prossima guerra mondiale sarà tra USA e Cina? Sicuro, per il momento però USA e Cina su un argomento filano d’amore e d’accordo, e questo argomento è… il porno!!! Sugli affari che col porno si possono fare USA e Cina sono amici, di più, sono c*lo e camicia, e pure su Taiwan. Se il futuro dell’isola è incerto, non lo è il suo presente pornografico: qui Taiwan si dà al dollaro e allo yuan, che garantiscono guadagni per tutti e tre.

E ce lo rendono palese in accordi commerciali mediante cui pornostar asiatiche e pornostar americane vanno alla porno scambievole occupazione delle terre nemiche!!! Paesi geostrategicamente ostili, sul web si porno piacciono, si cercano e si incontrano, in siti che si doppiano e raddoppiano i ricavi.

Come "ModelMediaAsia", porno nome in ascesa in Cina, in Giappone e nella "calda" Taiwan, porno nome fresco di porno sodalizio firmato col "nemico" yankee per figliare "ModelMediaUS", e così espandersi presso l’ "odiato" Occidente. Da parte loro gli USA, fidanzandosi con ModelMediaAsia, già si leccano… i baffi in vista degli utili che lì vi possono ottenere. E nuove partnership sono raggiunte tra gli USA e il mercato porno numero 1 al mondo, quello giapponese, con studios nipponici che si associano a quelli americani e specie nella distribuzione video: da ultimo "Tenshigao", brand leader dell’amatorial femminile.

Che le attrici porno giapponesi in particolare ma non di meno le asiatiche in generale allupino gli spettatori, i capi del porno USA lo hanno compreso dacché il porno è nato. Il loro parco di attrici orientali è sempre attivo, e però oggi si rinnova di ragazze che sono per lo più intrecci di etnie e incastri di cellule prodigiosi. E infatti, attenti a questi due nuovi f(i)orellini porno in fermento: abbasso l’orientale tutta vezzi e candore e passività, e spazio alle amazzoni Kimmy Kimm e Destiny Cruz!

Le attrici orientali stese pornograficamente a massaggiare, o a pornare in sauna, o a far le servette, non vanno più. Video porno riflettenti prototipi triti e ritriti in rete ci saranno sempre, sempre si troverà più d’uno a cui viene duro con questa roba qua, ma Kimmy Kimm, che se ne fa? Lei ha papà coreano e mamma cino-vietnamita, ed è nata e vissuta ed è tuttora residente a Atlanta, in Georgia, dove faceva la cameriera, in un ristorante giapponese (!) prima che chiudesse causa Covid. Kimmy si è trovata a casa e senza lavoro, e che ha fatto per campare sé stessa e i suoi 8 gatti?

Invece di aspettare sussidio statale, si è messa a vendere i suoi slip usati, online, tirandoci su un bel gruzzolo, e soprattutto da quei clienti disposti a sganciare soldoni per video con Kimmy che i suoi slip sozzi se li sfilava. Ha poi avvicinato via TikTok una porno performer che le ha passato i contatti giusti per tentare col porno professionale, e adesso Kimmy fa la pendolare Atlanta–Los Angeles per darsi e darsi da fare sui set. Da una che si presenta quale “una che ha molto amore dentro e vuole darlo”, che licenziosità ci possiamo aspettare…? Finora, alcune sue scene su Pornhub totalizzano quasi 25 milioni di views cadauna, e non si arrestano…

Destiny Cruz usa un cognome latino perché è da quando è nata che le danno della sudamericana. Lei è invece un mix di coreano, afroamericano e caucasico, ha 25 anni, ed è un’ex infermiera che ha lasciato il lavoro presso una casa di riposo perché lo odiava. Destiny faceva la modella di biancheria intima a tempo perso, il suo corpo minuto e la sua poca altezza non le hanno permesso di fare altro, nella moda, ma un fotografo le ha fornito gli indirizzi i più seri per entrare nel porno.

Dei suoi occhi cerulei il porno si è entusiasmato, come delle sue esili forme, e v’ha trovato posto in orge anche a 10, ma pure in posizioni ultra dominanti. A dispetto della sua aurea di dolcezza, Destiny è una tipa tosta, sicura della sua bisessualità fin dalla terza media, anche se attualmente si dichiara pansessuale. Sia sul set che fuori, è una patita di 69 e di pissing passivo, se vai a letto con lei e lo vuoi lei ti fa il pegging, e il suo uomo ideale deve avere queste caratteristiche: dai 40 anni in su, capelli e peli sale e pepe e comunque non tinti e non depilati, pancia da birra, baffuto e barbuto. Si raccomanda un pene taglia media, che lei, là sotto, è stretta, nonostante il porno.

