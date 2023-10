’STA GUERRA NON È "JOLIE"– ANCHE ANGELINA JOLIE CI TIENE A DIRE LA SUA SUL CONFLITTO IN MEDIO ORIENTE: “QUELLO CHE È ACCADUTO IN ISRAELE È UN ATTO DI TERRORE. MA QUESTO NON PUÒ GIUSTIFICARE LE VITE INNOCENTI PERSE NEL BOMBARDARE UNA POPOLAZIONE CIVILE A GAZA CHE NON HA UN POSTO DOVE ANDARE” – L'ATTRICE, A LUNGO AMBASCIATRICE ONU, LANCIA UN APPELLO PER “UN CESSATE IL FUOCO IMMEDIATO”

“L’umanità richiede un cessate il fuoco immediato. Le vite dei palestinesi e degli israeliani, e le vite di tutte le persone, contano allo stesso modo”. In un post su Instagram, Angelina Jolie ha condiviso la propria preoccupazione per il conflitto in Medio Oriente tra Israele e Hamas. […]

“Come milioni di persone in tutto il mondo, ho trascorso le ultime settimane in preda al malessere e alla rabbia per l’attacco terroristico in Israele, per la morte di così tanti civili innocenti, e mi sono chiesta quale fosse il modo migliore per aiutare” ha scritto l’attrice premio Oscar. “Anch’io sto pregando per il ritorno immediato e sicuro di tutti gli ostaggi e per le famiglie che portano il dolore inimmaginabile dell’assassinio di una persona cara. Soprattutto per i bambini uccisi e per i tanti bambini rimasti orfani”.

Jolie ha proseguito: “Quello che è accaduto in Israele è un atto di terrore. Ma questo non può giustificare le vite innocenti perse nel bombardare una popolazione civile a Gaza che non ha un posto dove andare, non ha accesso a cibo o acqua, non ha possibilità di evacuazione e non ha nemmeno il diritto umano fondamentale di attraversare un confine per cercare rifugio”.

Come riportato da The Hollywood Reporter, per vent’anni Jolie ha lavorato con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, dove ha organizzato campagne a sostegno delle persone sfollate di tutto il mondo.

Entrata nell’organizzazione nel 2001 come ambasciatrice delle Nazioni Unite e nominata inviata speciale nel 2012, lo scorso anno l’attrice ha annunciato le proprie dimissioni allo scopo di affrontare una più ampia categoria di questioni umanitarie. Forte della propria esperienza, l’attrice ha spiegato che “la mia attenzione è rivolta alle persone sfollate a causa della violenza in qualsiasi contesto. Gaza ha una popolazione di oltre 2 milioni di persone (metà delle quali bambini), che hanno vissuto sotto un duro blocco per quasi due decenni, oltre a decenni di sfollamento e di apolidia”. [...]

