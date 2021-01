L’ULTIMA FOTO - LA COMMOVENTE STORIA DI UNA 49ENNE INGLESE RICOVERATA IN TERAPIA INTENSIVA INSIEME ALLA MADRE DOPO CHE ENTRAMBE HANNO CONTRATTO IL CORONAVIRUS: QUANDO I MEDICI HANNO CAPITO CHE LA 76ENNE NON CE L’AVREBBE FATTA, HANNO AVVICINATO I LETTI DELLE DUE DONNE CHE SI SONO POTUTE PARLARE E STRINGERE LA MANO UN’ULTIMA VOLTA – POCHE ORE DOPO L’ANZIANA È MORTA E LA FIGLIA È…

Emiliana Costa per "www.leggo.it"

anabel sharma

Covid, entrambe in terapia intesiva: la figlia dice addio alla madre con una foto mano nella mano. «È morta il giorno dopo». Anabel Sharma, 49 anni, ha raccontato gli ultimi istanti accanto a mamma Maria Rico, 76 anni, prima che morisse per Covid. Entrambe le donne erano risultate positive e ricoverate in terapia intensiva con i caschi per l'ossigeno. Ma la 76enne non ce l'ha fatta.

La vicenda è avvenuta a Leicester, in Inghilterra. Come riporta Metro.co.uk, due settimane dopo il ricovero, mamma e figlia si rincontrano perché i medici mettono il letto di Anabel accanto a quello di Maria. La figlia, però, viene messa al corrente della tragica notizia, la mamma ha poche ore di vita. Le ultime parole di Maria, Anabel le ha ascoltate attraverso il casco per l'ossigeno. Poi è morta il giorno dopo.

anabel sharma e la madre

La figlia ha potuto assistere al funerale della madre tramite uno schermo in ospedale. Da allora Anabel ha subito danni permanenti ai polmoni e ha ancora bisogno di ossigeno per respirare. Anabel, madre di tre figli, ha condiviso la sua storia sulla pagina Facebook Humans of Covid-19, istituita dal medico londinese Benji Rozen, per sensibilizzare alla devastante realtà del coronavirus.

il messaggio di anabel sharma