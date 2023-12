RUDOLPH GIULIANI E’ STATO CONDANNATO A PAGARE 148 MILIONI DI DOLLARI A DUE ADDETTE AI SEGGI IN GEORGIA CHE GLI HANNO FATTO CAUSA, PERCHÉ ACCUSATE INGIUSTAMENTE DI AVER FALSATO LE ELEZIONI PRESIDENZIALI DEL 2020 - L’EX AVVOCATO DI TRUMP AVEVA DIFFUSO UN VIDEO GIRATO DA UNA TELECAMERA INTERNA DI UN SEGGIO IN GEORGIA, PER DIMOSTRARE COME LE DUE DONNE STESSERO SCANSIONANDO SCHEDE ELETTORALI IN MANIERA FRAUDOLENTA, PER ATTRIBUIRE I VOTI A JOE BIDEN. MA L’INCHIESTA HA DIMOSTRATO CHE LE SUE ACCUSE ERANO FALSE – GIULIANI HA I SOLDI PER PAGARE? LUI HA DICHIARATO DI ESSERE FINITO SUL LASTRICO…

Rudy Giuliani, avvocato tuttofare di Donald Trump, dovrà pagare un risarcimento di 148 milioni di dollari a due addette ai seggi in Georgia che gli hanno fatto causa, perché accusate ingiustamente di aver falsato le elezioni presidenziali del 2020. Lo ha stabilito una corte federale di Washington Dc. L’ex sindaco di New York, e tra i maggiori sostenitori di accuse di brogli, era imputato nel processo per diffamazione che si era aperto lunedì.

Le due addette ai seggi, Ruby Freeman e Wandrea ArShaye Moss, avevano sostenuto in aula come le accuse di Giuliani avessero distrutto la loro reputazione, finendo per sottoporle a una raffica di insulti e minacce. Nel 2020 l’ex avvocato di Trump aveva diffuso un video ripreso da una telecamera interna di un seggio di Fulton County, in Gerogia, per dimostrare come due donne stessero scansionando schede elettorali in maniera fraudolenta, per attribuire i voti a Joe Biden. Un’indagine avviata dall’amministrazione locale non aveva trovato anomalie. Un rappresentante dell’ufficio del segretario di Stato della Georgia, retto da un repubblicano, aveva definito le accuse “false e inconsistenti”.

La giuria popolare, formata da otto persone, ha raggiunto il verdetto di colpevolezza dopo circa otto ore di camera di consiglio. I legali delle due donne avevano chiesto un risarcimento totale di 47 milioni di dollari, quasi 24 a testa, ma la sentenza del giudice è stata molto più pesante: 73 milioni di dollari andranno per il danno morale e lo shock emotivo provocato alle vittime, a cui si aggiungono 75 milioni per il comportamento scorretto. Non ci sono, al momento, immagini di quale sia stata la reazione emotiva di Giuliani al momento della lettura della sentenza. Restano le parole pronunciate fuori dal tribunale: “Sono certo - ha dichiarato l’ex sindaco di New York - che un tribunale onesto annullerà la decisione”.

Il suo avvocato ha annunciato che farà ricorso in appello, ma la domanda che adesso si fanno tutti è una sola: l’ex procuratore di ferro ha i soldi per pagare il risarcimento? […] anche la corte sarebbe all’oscuro dell’ammontare delle sue ricchezze. Lui ha sempre dichiarato di essere finito sul lastrico, anche per via di un costosissimo divorzio.

L’appartamento a Manhattan, vicino a Central Park, del valore di 6,5 milioni di dollari, è stato messo in vendita in estate e il suo ex avvocato gli ha fatto causa, per il mancato pagamento di onorari per 1,3 milioni.

Trump gli ha fatto arrivare, nei mesi scorsi, 350 mila dollari attraverso un comitato politico affiliato al tycoon, e ha tenuto nel suo resort in New Jersey una cena con ingresso da 100 mila dollari per raccogliere fondi da destinare al vecchio amico. Ma l’evento non sembra essere andato molto bene[…]

