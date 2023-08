LA RUOTA DEL PAONE! FIORI D’ARANCIO PER IL 62ENNE CECCHI PAONE E IL SUO “PUER DELICATUS” 23ENNE SIMONE ANTOLINI (CHE HA UNA FIGLIA, MELISSA, DI 5 ANNI) – IL GIORNALISTA ANNUNCIA IL MATRIMONIO A “CHI”: “CI SPOSERÀ EMMA BONINO PRIMA DI NATALE. SE LA MADRE DI MELISSA, SARÀ D’ACCORDO LA ADOTTERÒ” – “MIA SUOCERA LA CHIAMO ‘MAMMA SAMANTHA’” (MA E' LA STESSA CHE NON PRESE BENE L'OMOSESSUALITA' DEL FIGLIO?) – “LA PRIMA VOLTA CHE SIMONE MI HA PORTATO NELLA LORO CASA DI FAMIGLIA LEI E SUO MARITO CI HANNO LASCIATO LA LORO STANZA E…” - QUANDO DISSE: "MI PIACE IL CULO. QUELLO DELL'UOMO E' PIU' SODO E DA' PIU' SODDISFAZIONE"

Estratto dell’articolo di Alessio Poeta per “Chi”

simone antolini e alessandro cecchi paone foto di chi

Luciano De Crescenzo era fortemente convinto che l’esistenza di ogni individuo andasse allargata, anziché allungata, e della stessa idea è anche Alessandro Cecchi Paone. «La vita è fatta di esperienze, incontri, viaggi, amori», rivela il divulgatore scientifico e conduttore televisivo, mentre presenta per la prima volta a “Chi” la sua famiglia allargata.

Domanda. La trovo in forma...

Risposta. «Sono felice, sereno, ringiovanito. Scriva anche addolcito».

D. Il merito?

R. «Di Simone e della sua meravigliosa famiglia. Melissa, sua figlia, vive oramai sempre con noi. Allo stesso tempo sono diventato molto amico di Samantha, la mamma di Simone.

Ricorderà che all’inizio non prese al meglio l’omosessualità del figlio, poi arrivò l’appello di Maurizio Costanzo, in una delle ultime puntate del suo talk show, e oggi eccoci qua: tutti in vacanza assieme a Positano».

simone antolini e la figlia melissa foto di chi

D. Una suocera per amica...

R. «Io la chiamo “mamma Samantha” perché è una donna profondamente accogliente, accuditiva. La prima volta che Simone mi ha portato nella loro casa di famiglia, a Fermo, nelle Marche, subito dopo l’esperienza all’Isola dei famosi, lei e suo marito Corrado ci hanno lasciato direttamente la loro stanza. Un gesto a dir poco emozionante, se calcoliamo come eravamo partiti».

D. Una famiglia queer...

R. «Preferiamo il termine “allargata”! “Queer” crea distacco, diffidenza, in pochi ne conoscono l’etimologia: e noi non vogliamo confondere, ma far capire che dove c’è amore c’è famiglia». […]

D. Sul finire di maggio avete annunciato anche il grande passo.

R. «Ci uniremo civilmente, davanti a Emma Bonino, prima di Natale. Poi, se non dovessero cambiare le cose nel nostro Paese, seguiremo l’invito di Cristina, la mia ex moglie nonché la nostra più grande alleata, di sposarci in Spagna attraverso il matrimonio egualitario. Questo mi permetterà, qualora anche la mamma di Melissa sia d’accordo, di adottare la piccolina al fine di prendermene cura legalmente e formalmente». […]

samantha simone antolini la figlia melissa e alessandro cecchi paone foto di chi

D. Simone che papà è?

R. «Incredibile! È presente, attento, accorto, premuroso, responsabile».

D. E i rapporti con la mamma di Melissa, oggi, come sono?

R. «Cordiali, dalla mia. Ho avuto l’occasione d’incontrarla solo due volte».

Interviene Simone: «Buoni. Melissa, da quando ha 2 anni, per una serie di circostanze vive con me. La sua mamma, Valentina, riconosce e apprezza quello che con Alessandro stiamo facendo. Per il futuro... vedremo». […]

D. Lei che ruolo ha?

simone antolini la figlia melissa e alessandro cecchi paone foto di chi

R. «Io sostengo e supporto Simone in tutto: sicurezza, organizzazione, regole. Lui, dalla sua, è molto più accondiscendente con Melissa, mentre io, a malincuore, devo fare il rigido. C’è una grande psicoterapeuta infantile, Asha Phillips, che ha scritto un saggio sull’importanza di alcuni “no” nella fase della formazione».

D. E che cosa pensa quando Giorgia Meloni dichiara: “Non sono d’accordo con il diritto di adozione degli omosessuali perché ai bambini che hanno già sofferto bisogna garantire il massimo, che per me sono un padre e una madre”?

R. «Noto, con dispiacere, che non ha mai letto nulla di neuropsichiatria infantile, né di psicologia dell’età evolutiva. Siamo circondati da bambini che crescono, purtroppo, con un solo genitore, con i nonni, con gli zii, e a loro cosa diciamo? Che sono figli di serie B? […]».

cecchi paone simone antolini

D. I diritti acquisiti sono a rischio, Alessandro?

R. «No, perché per fortuna dalla nostra c’è l’Europa che non potrebbe tollerare certe regressioni per il nostro Paese». […]

simone antolini alessandro cecchi paone alessandro cecchi paone simone antolini foto di bacco simone antolini cecchi paone cecchi paone simone antolini