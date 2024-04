SAI CHE SORPRESA: I RUSSI BOCCIANO TUTTI I PIANI DI PACE TRANNE QUELLO APPARECCHIATO DAI LORO AMICI CINESI - IL MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO, SERGEI LAVROV, DICE CHE "IL PIANO DELLA CINA È IL PIU' SENSATO E IL PIU' CHIARO". E GRAZIE AL CAZZO - A BRUXELLES I VERTICI NATO CONTINUANO A PROFESSARE IL LORO IMPEGNO PER L'UCRAINA, MA SOLO A PAROLE - BIDEN RASSICURA I BALTICI: "DIFENDERE OGNI CENTIMETRO DEL TERRITORIO DELLA NATO È UN SACRO IMPEGNO..."

1. MOSCA, 'IL PIANO DI PACE DELLA CINA È SENSATO E IL PIÙ CHIARO'

(ANSA) - Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato che il piano di pace cinese sull'Ucraina è "ragionevole" e "il più chiaro" finora presentato. Lo riporta la Tass. "Continuiamo ad accogliere con favore le varie iniziative avanzate dai Paesi del Sud del mondo", ha affermato Lavrov parlando dei piani di pace avanzati dal Brasile e da alcuni Paesi africani.

"E un certo numero di altri Paesi hanno avanzato le loro proposte, ma forse non così concrete e articolate. Il piano più chiaro è stato presentato dalla Cina l'anno scorso", ha detto Lavrov, che ha definito "ragionevole" il piano di Pechino. "La cosa più importante per noi è che il documento cinese si basa sull'analisi delle cause di ciò che sta accadendo e sulla necessità di eliminare queste cause", ha affermato il capo della diplomazia della Russia, le cui truppe hanno invaso l'Ucraina.

2. BIDEN,SACRO IMPEGNO A DIFENDERE OGNI CENTIMETRO NELLA NATO

(ANSA) - "Dobbiamo ricordare che il sacro impegno che assumiamo verso i nostri alleati - difendere ogni centimetro del territorio della Nato - rende anche noi più sicuri e fornisce agli Stati Uniti un baluardo di sicurezza senza eguali in nessun'altra nazione al mondo. E come i nostri predecessori, dobbiamo chiederci cosa possiamo fare - cosa dobbiamo fare - per creare un futuro più pacifico": lo afferma Joe Biden in una nota per i 75 anni della Nato, un'Alleanza "oggi piu' grande, piu' forte e piu' determinata che mai", dopo l'ingresso di Svezia e Finlandia.

"Abbiamo aggiunto - ricorda il presidente Usa - la Finlandia e la Svezia all'Alleanza: due democrazie, con due eserciti altamente capaci. Negli ultimi tre anni, i nostri alleati della Nato hanno aumentato la propria spesa annuale per la difesa di quasi 80 miliardi di dollari. Mentre i nostri avversari complottavano per rompere la nostra straordinaria unità, le nostre democrazie sono rimaste incrollabili. E questo luglio, gli Stati Uniti ospiteranno il vertice Nato di Washington, che riunirà i nostri alleati per modernizzare la nostra difesa e deterrenza".

"Questa - prosegue Biden - è la più grande alleanza militare nella storia del mondo. Ma non è successo per caso, né era inevitabile. Generazione dopo generazione, gli Stati Uniti e i nostri compagni alleati hanno scelto di unirsi per difendere la libertà e respingere l'aggressione, sapendo che quando lo facciamo siamo più forti e il mondo è più sicuro".

"Lo abbiamo visto - aggiunge - durante la Guerra Fredda, quando eravamo uniti contro le forze del totalitarismo sovietico. Lo abbiamo visto di nuovo quando l'America è stata attaccata l'11 settembre 2001 e i nostri alleati hanno invocato l'Articolo 5 della Nato - un attacco contro uno, è un attacco contro tutti - per la prima e unica volta nella storia. E lo abbiamo visto negli ultimi due anni, quando gli alleati si sono fatti avanti per sostenere il coraggioso popolo ucraino di fronte alla feroce invasione della Russia, la più grande guerra in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale"

3. STOLTENBERG, 'SENZA MAGGIORI AIUTI A KIEV, MOSCA AVANZERÀ'

(ANSA) - Se gli alleati "non saranno in grado di mobilitare maggiore sostegno per l'Ucraina" lo scenario più probabile è che la Russia "continui ad avanzare". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, sottolineando che sono necessari "nuovi aiuti immediati". "Gli alleati comprendono l'urgenza, specie sulle munizioni e le difese aeree, ora guarderanno ai propri magazzini, ci saranno degli annunci nei prossimi giorni, le cose si stanno muovendo ora", ha sottolineato. (ANSA).

4. FINLANDIA CHIUDE A TEMPO INDETERMINATO VALICHI CON RUSSIA

(ANSA) - Il governo finlandese estenderà a tempo indeterminato, fino a nuovo avviso, la chiusura dei valichi di frontiera al confine con la Russia. Lo riporta Reuters sul suo sito aggiungendo che il governo ha anche aggiunto alla lista diversi porti nei quali i viaggi sarebbero vietati. La Finlandia ha chiuso i suoi confini terrestri con la Russia alla fine dello scorso anno dopo un crescente numero di arrivi da paesi tra cui Siria e Somalia e accusando Mosca di utilizzare l'immigrazione come un'arma contro la nazione nordica, affermazione che il Cremlino nega.