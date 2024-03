SAM BANKMAN-FRIED, IMPANATO E FRITTO – L’EX AMMINISTRATORE DELEGATO DI FTX È STATO CONDANNATO A 25 ANNI DI CARCERE PER AVER FRODATO I SUOI CLIENTI. GLI È ANDATA BENE: I SEI CAPI DI ACCUSA PER I QUALI ERA STATO RITENUTO COLPEVOLE COMPORTAVANO FINO A UN MASSIMO DI 110 ANNI DI PENA – L’ACCUSA AVEVA CHIESTO UNA CONDANNA TRA I 40 E I 50 ANNI, PERCHÉ I 10 MILIARDI DI DOLLARI DI PERDITE CAUSATE DALL’EX “RE DELLE CRIPTO” ERANO “APPENA INFERIORI A QUELLE PROCURATE DA MADOFF”

sam bankman fried in tribunale

Sam Bankman-Fried, l’ex amministratore delegato di Ftx, è stato condannato a 25 anni di carcere per aver frodato i suoi clienti. L’accusa aveva chiesto fra i 40 e i 50 anni, la sua difesa sei. I sei capi di accusa per i quali era stato ritenuto colpevole dalla giuria comportavano fino a un massimo di 110 anni di pena.

Le scuse

L’ex «re delle cripto» ha chiesto scusa ai colleghi che avevano collaborato con lui. «Tutta la società mi ha seguito attraverso i continenti, lavorando fino alle 2 o alle 4 del mattino, dedicandosi al Ftx - ha detto prima della sentenza - Ne ricordo tantissimi. Ci hanno messo molto di loro stessi, e io ho buttato via tutto», ha aggiunto Bankman-Fried […]. «Questo mi perseguita ogni giorno. Mi dispiace per quello che è successo. Ci sono cose che avrei dovuto fare e dire, cose che non avrei dovuto fare», ha aggiunto Bankman-Fried.

sam bankman fried in tribunale

Il giudice: Bankman-Fried ha mentito

Il giudice Kaplan ha stabilito che l’imputato ha mentito durante il processo quando ha dichiarato di non sapere che il suo hedge fund aveva speso i depositi dei clienti di FTX. Kaplan ha anche dichiarato che i clienti di FTX hanno perso 8 miliardi di dollari, gli investitori azionari 1,7 miliardi di dollari e i finanziatori dell’hedge fund Alameda Research, fondato da Bankman-Fried, 1,3 miliardi di dollari […].

La sentenza segna la definitiva caduta di quello che era considerato il re del cripto, […] che con la sua piattaforma di scambio di valute digitali e con il suo carisma aveva incantato Washington e attirato vip come la star del football Tom Brady e la sua ex moglie, la modella Gisele Bundchen. Ftx è crollata improvvisamente causando la perdita di miliardi di dollari per centinaia di suoi clienti. Bankman-Fried […] nel dicembre del 2022 aveva accettato di lasciare la sua casa alle Bahamas per rientrare negli Stati Uniti e affrontare le accuse a suo carico.

Quasi come Madoff

sam bankman fried con gisele bundchen

L’accusa ha sostenuto che Bankman-Fried meritava una condanna fino a 50 anni perché i 10 miliardi di dollari di perdite che ha causato erano «appena inferiori a quelle procurate da Madoff», i cui reati finanziari sono costati alle sue vittime 13 miliardi di dollari. Madoff, che ricevette una condanna a 150 anni, è morto nel 2021 dopo circa 12 di anni di carcere.

Il giudice Kaplan ha respinto l’idea che i clienti di Ftx non abbiano subito perdite a causa del recente aumento del valore delle criptovalute. «Un ladro che porta il suo bottino a Las Vegas e scommette con successo il denaro rubato non ha diritto a uno sconto di pena utilizzando le sue vincite a Las Vegas per restituire tutto o parte del denaro rubato quando viene finalmente catturato», ha detto Kaplan.

