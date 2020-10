SCAMBISTI MA NON NEGAZIONISTI - CI SCRIVE IL FONDATORE DI ''ASSOSEX'': ''I NOSTRI INCONTRI SESSUALI SI SVOLGONO IN PIENA SICUREZZA, TUTTI I SOCI SONO SOTTOPOSTI A TEST SIEROLOGICO. ABBIAMO CHIUSO LE ATTIVITÀ PER PRIMI DURANTE IL LOCKDOWN E ALLA RIAPERTURA ABBIAMO ATTIVATO UN PROTOCOLLO DI SCREENING GIÀ ESEGUITO SU 10MILA PARTECIPANTI. E A PROPOSITO DEI DUE CLUB CHE CITATE NELL'ARTICOLO VI DICO CHE…''

Sono Giancarlo Buson (Giancarlo Stregone) fondatore e vicepresidente di Assosex, vi scrivo in merito all'articolo eccessivamente denigratorio apparso su Dagospia e tratto dal sito Fanpage.it sulla chiusura di un locale scambista a Trastevere. Eccolo: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/nonostante-contagi-stiano-aumentando-roma-lodi-scambisti-249389.htm

Ci tenevo a specificare che Assosex fin dai primi giorni dell'emergenza pandemica si è subito attivata, sollecitando l'immediata chiusura di tutti i circoli affiliati, per evitare una propagazione del contagio. Siamo rimasti chiusi fino a quando a fine maggio ci è stato permesso di riaprire. Il periodo di chiusura non lo abbiamo passato a lamentarci come molti altre attività, ma abbiamo cercato soluzioni. Il 22 maggio ci siamo riuniti in Assemblea Straordinaria nazionale a Venezia sia in presenza, sia in video conferenza, per deliberare un protocollo di contrasto al Covid che sulla base di quello emesso da Inail è stato arricchito dallo screening a tutti i soci, tramite test sierologico rapido pungidito, in modo da escludere la presenza di positivi Covid all'interno delle nostre strutture.

Dal 29 maggio abbiamo iniziato con i test, e oggi la totalità dei club affiliati Assosex sono aperti con questo protocollo, nei nostri club entrano solo persone negative al Covid. Siamo orgogliosi di questo risultato, ad oggi abbiamo effettuato nei nostri club oltre 10 mila test, anticipando molte realtà nazionali. Oggi il ricorso al test pungidito è prassi comune un po' in tutta Italia, sorridiamo quando leggiamo sempre più spesso che il ricorso al pungidito è la soluzione più veloce ed efficace, noi ormai sono 5 mesi che lo stiamo facendo.

Ora mi corre fare due precisazioni, la prima è che il locale romano di Testaccio, il Bad Romance di Alessia Rossini non fa parte di Assosex, la seconda è che il locale di Lodi vecchio il Fermento è affiliato Assosex ed è stato il primo club in Italia a chiudere ancor prima dell'obbligo governativo ed ha riaperto a fine settembre facendo i test sierologici ai tutti i soci.

In questi mesi abbiamo fatto dirette social e messaggi video per sensibilizzare tutti i club non solo Assosex per seguire la nostra strada, fornendo senza alcun impegno il nostro protocollo e i nostri canali di approvvigionamento dei test, senza ahimè grossi riscontri...

