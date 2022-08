GLI SCIACALLI NON SI FERMANO NEMMENO DI FRONTE ALLA MORTE – BRUTTISSIMA STORIA DA NETTUNO: UN 45ENNE MOLDAVO SI SENTE MALE IN MARE E MUORE, MENTRE IN SPIAGGIA UN BAGNANTE GLI PORTA VIA DALLO ZAINO IL PORTAFOGLIO E I DOCUMENTI – LA VITTIMA AVEVA BEVUTO UNA BIRRA E SI ERA TUFFATO IN MARE. POI HA INIZIATO A CHIEDERE AIUTO E GLI AMICI HANNO PROVATO A SOCCORRERLO…

Giuseppe Scarpa per “la Repubblica - Edizione Roma”

La vittima lotta disperatamente per non morire dopo un malore in acqua. I suoi amici si buttano in mare per cercare di salvarlo. Un bagnante approfitta del trambusto, si avvicina al suo asciugamano e gli porta via dallo zaino il portafoglio e i documenti. Mentre il ladro scappa con i pochi soldi dell'uomo, la vittima del furto affoga. Muore.

L'epilogo di una storia folle è andato in scena a Nettuno sabato scorso alle 19.30.

La vita di un moldavo di 45 anni termina così. Con uno sfregio. Un insulto. Quando l'uomo lancia il grido d'aiuto gli amici capiscono subito che c'è qualche cosa che non va. Intuiscono che è in pericolo. Scattano in piedi e senza dirsi nulla corrono, si tuffano cercano di essere rapidi. Sanno che i secondi che passano, in questi casi, sono decisivi.

Gli nuotano incontro ma lui va sott' acqua. Lo acciuffano, lo riprendono. In spiaggia è la baraonda. In molti si chiedono cosa stia succedendo. Qualcuno capisce. Altri no. Ad ogni modo regna il caos e per il ladro è un'autostrada per poter fare ciò che vuole. Tutti, infatti, sono distratti. Gli asciugamani del gruppo con cui si accompagna il moldavo sono incustoditi. Ecco che lo sciacallo si avvicina e tranquillamente porta via tutto quello che afferra. Nessuno scrupolo, nessun problema di coscienza.

Quel poco che porta via è proprio il borsellino del 45enne che da lì a pochi secondi muore.

L'uomo era andato a trascorrere qualche ora di relax in compagnia degli amici sul tratto di spiaggia libera davanti alla chiesa di Santa Maria Goretti.

Dopo aver bevuto una birra e aver chiacchierato, l'uomo si tuffa in mare, poi sopraggiunge il malore. Inaspettato e fatale. Dopo il tentativo disperato di salvarlo qualcuno allerta il 118. I soccorritori arrivano rapidamente però non possono fare altro che confermare il decesso del 45enne.

Tentano di salvare la vita allo sfortunato bagnante, ma lui è già morto a causa di un arresto cardiaco dovuto all'annegamento.

A questo punto sulla spiaggia le forze dell'ordine ritrovano lo zaino. All'interno ci sono soltanto alcune bottiglie di birra. Nessun documento, nessun portafoglio. Gli amici sono stupiti, secondo loro tutto era conservato all'interno della borsa. Oltre al lutto per la morte folle del 45enne adesso c'è anche la rabbia per il furto.

Adesso sulla vicenda stanno indagando gli agenti del commissariato di Anzio. Sempre a Nettuno, domenica sono stati bloccati dalle forze dell'ordine due giovanissimi "topi da ombrellone". I ragazzi, dai 13 e 15 anni, entrambi stranieri, avevano rubato lo zaino di un bagnante. Sono stati intercettati dai poliziotti nella zona di Cretarossa. Hanno provato a scappare, ma sono stati bloccati e lo zaino, in questo caso, è stato riconsegnato al legittimo proprietario.

