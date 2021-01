LA SCOPERTA DELL’ACQUA CALDA – IL DIRETTORE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI MASSIMO OSANNA CONFERMA QUANTO PUBBLICATO DA "ITALIA OGGI": “IL TERMOPOLIO È STATO PORTATO ALLA LUCE PARZIALMENTE NEL FEBBRAIO 2019, QUANDO NE È EMERSA LA FACCIATA. LO SCAVO SI È CONCLUSO IL 18 DICEMBRE E FINO AL 24 DICEMBRE SI È LAVORATO CON LE ANALISI DI LABORATORIO. SOLO A CANTIERE TERMINATO SE NE È POTUTA DARE NOTIZIA”. E POI USARE LA “SCOPERTA” PER LANCIARE IL DOCUMENTARIO SU RAI2!

Precisazione di Massimo Osanna pubblicata da "Italia Oggi"

"In riferimento all’articolo apparso su Italia oggi “Fast food di Pompei con la bufala” che chiama in causa il Parco archeologico per presunta scorrettezza della comunicazione, ci preme sottolineare quanto segue.

Il docufilm su Pompei ha avuto un successo in Italia e all’estero tale che, a nostro avviso, rappresenta motivo di orgoglio e vanto generale per il Paese, soprattutto rispetto all’opportunità di diffondere cultura, attraverso la carta stampata, i canali social, e in particolare attraverso la televisione, che notoriamente raggiunge il grande pubblico.

In merito ai tempi di annuncio della scoperta, non si comprende invece la polemica.

Come specificato nel comunicato divulgato dal Parco archeologico, il termopolio è stato portato in luce parzialmente nel febbraio 2019, quando nell’ambito dell’intervento di manutenzione dei fronti di scavo previsto dal Grande Progetto Pompei ne è emersa la facciata, con l’affresco della Nereide sul fronte e la figura del bancone con le anfore su uno dei lati. All’epoca, gli scavi si sono dovuti inevitabilmente limitare alla sola facciata del termopolio, al fine di rientrare nel progetto previsto dai fondi europei.

Per ulteriori esigenze di tutela, non potendo conservare gli affreschi in situ in quelle condizioni di parziale scavo, ed evitare di doverli staccare e decontestualizzare, oltre che per la straordinarietà della decorazione – a Pompei non sono stati rinvenuti termopoli con banconi così riccamente dipinti - si è deciso di lavorare a un ulteriore progetto su fondi ordinari del Parco, per indagare l’intero ambiente.

Lo scavo iniziato il 26 ottobre 2020 - con la rimozione graduale dei primi strati superficiali di terreno, e via via di cenere e lapilli - si è concluso il 18 dicembre. Fino al 24 dicembre scorso si è poi lavorato con le analisi di Laboratorio sui materiali organici rinvenuti, per acquisire i dati sui contenuti, e si è contestualmente proceduto alla messa in sicurezza dell’ambiente, nonché alla completa documentazione fotografica. Solo a cantiere terminato se ne è potuto dare notizia. La stessa Rai ha potuto filmare le ultime scoperte solo il 18 dicembre, per integrare il documentario trasmesso.

Qualsiasi cantiere - come ben noto agli archeologi - richiede settimane di accurato e graduale lavoro come attestano i report delle attività di scavo che includono documentazione fotografica e diario di scavo di dettaglio, con relativa datazione.

Dispiace pertanto che polemiche gratuite mettano in discussione un grande lavoro di equipe, che ha dato grandi risultati, con una divulgazione di successo che contribuisce ad una sempre maggiore conoscenza del nostro straordinario patrimonio culturale italiano."

La risposta di Claudio Plazzotta

Grazie molte per la puntuale ricostruzione dei tempi degli scavi che hanno portato alla luce il Termopolio a Pompei. Ma ItaliaOggi non contesta le opportune prudenze nei lavori del parco archeologico, ne il fatto che ogni scavo necessita di puntuali finanziamenti. Semplicemente si sottolineava questa stranezza: una opera di importanza mondiale (basti vedere la eco avuta il 26 e 27 dicembre scorsi sulla stampa internazionale) viene scoperta nel febbraio 2019, ma la scoperta viene comunicata solo il 26 dicembre 2020, quasi due anni dopo, guarda caso il giorno prima della messa in onda del documentario su Rai Due. Tutto qui.

FERMI TUTTI! IL MINISTRO DELLA CULTURA, DARIO FRANCESCHINI, SI FA LE POMPEI DA SOLO! SEMBRAVA CHE LO STRAORDINARIO THERMOPOLIUM, UNA SPECIE DI FAST FOOD DI 2.000 ANNI FA, FOSSE STATO PORTATO ALLA LUCE DA BABBO NATALE IN PERSONA E CONSEGNATO COME CADEAU A SU-DARIO. BEH, IL RINVENIMENTO DI POMPEI E' VECCHIO DI ALMENO UN ANNO E MEZZO!

