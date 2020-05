SCOPONI SCIENTIFICI - BARBARA CARFAGNA COMMENTA L’INCAZZATURA DI ADELE ATTISANI, AMANTE DI PALAMARA, FURIOSA PER LE SERATINE PEPERINE DEL MAGISTRATO: “LA POVERA ATTISANI HA RAGIONE: ANCHE IO HO CONOSCIUTO E VISTO MIRACOLATI DALLA POLITICA (DONNE E UOMINI) FORAGGIARE DI AMICHE DISPONIBILI I POLITICI PER CONSOLIDARE L’AMICIZIA E AVERE ALTRE POLTRONE. È UN CASO IN CUI È DIFFICILE VEDERE PARITÀ DI GENERE…” (FUORI I NOMI!)

Dall’account twitter di Barbara Carfagna

barbara carfagna

La povera Attisani ha ragione: anche io ho conosciuto e visto miracolati dalla politica (donne e uomini) foraggiare di amiche disponibili i politici per consolidare l’amicizia e avere altre poltrone. È un caso in cui è difficile vedere parità di genere

A LETTO CON PALAMARA - PER RICEVERE DEGLI AMICI SFRATTA DI CASA LA MOGLIE E FIGLI: “SENTI TI VOLEVO DIRE DOMANI SERA EH SE FACCIO UNA COSA RISTRETTA DA ME NON È CHE POTETE USCÌ TUTTI?” - POI C'È ANCHE LA PREOCCUPAZIONE PER LE SPESE: “CHE COSA POSSO FARE LE PIZZE O UN PIATTO DI PASTA. COSA SI PUÒ FARE DI PRONTO SENZA PAGÀ TANTO...”

2. MA A QUEL PUNTO SI INNESCA UNA CRISI DI GELOSIA QUASI DRAMMATICA PER PALAMARA: NON DA PARTE DELLA MOGLIE MA DELL'AMANTE, ADELE ATTISANI: “G. CHE ORGANIZZA PER VOI PERCHÉ È UNA CHE CERCA DI FARVI ACCOPPIARE… G. FA LE MARCHETTE E VI PORTA LE DONNE. FATE SCHIFO SIETE UNA CATEGORIA SCHIFOSA E TU MI LASCI SOLA. NON MI CHIAMARE PIÙ”

palamara adele attisani

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letto-palamara-nbsp-ricevere-amici-sfratta-casa-238000.htm

adele attisani a Locri ADELE ATTISANI TUTORIAL ADELE ATTISANI