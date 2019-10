SCUSA GIGI, FATTI PIU' IN LA' - COLPO DI SCENA DURANTE LA SFILATA DI CHANEL ALLA PARIS FASHION WEEK: UNA DISTURBATRICE DALLA PRIMA FILA, CON UN BALZO FELINO, È SCATTATA SULLA PASSERELLA E SI È FINTA MODELLA – MA DOPO AVER SFILATO INDISTURBATA CON LE PIÙ GRANDI INDOSSATRICI SUL FINALE AD ATTENDERLA ALL’USCITA C’ERA LA COMBATTIVA GIGI HADID CHE…(VIDEO)

Federica Bandirali per "www.corriere.it"

Colpo di scena

invasione passerella alla sfilata di chanel 4

La settimana della moda di Parigi lascia sempre immagini memorabili: e anche quest'anno non delude. Soltanto che protagonista della Paris Fashion Week di martedì 1 ottobre non è stata solo la sfilata di Chanel, ma anche «Marie S'Infiltre», donna parigina che dalla prima fila, con un balzo felino, è scattata sulla passerella di Chanel (con ambientazione tetti parigini) e si è finta modella.

gigi hadid manda via l'intrusa 5

Marie ha infatti camminato con le più grandi modelle sul finale per poi andare verso l'uscita dove c'era ad attenderla la combattiva Gigi Hadid, di nero vestita. Marie, vero nome Marie Benoliel, ha 28 anni e ha guadagnato fama in Francia per le sue imboscate improvvise agli eventi.

Posa

L'attrice e youtuber è molto nota in Francia per il suo stile satirico che si prende un po' gioco della borghesia francese: impavida si è messa anche in posa di fianco a Gigi Hadid.

gigi hadid manda via l'intrusa 4

In passerella

Ondeggia come una modella con un tailleur a quadretti di Chanel: sulla grazia, di certo, c'è da lavorare.

A prova di flash

La disturbatrice ha subito capito che stava per creare un momento altamente mediatico e quindi, da vera star, si è messa in posa per i fotografi anche prima di camminare sul finale con tutte le modelle.

Faccia a faccia

gigi hadid manda via l'intrusa 3

A onor del vero, non tutti i presenti alla sfilata hanno assistito all'incursione della donna, ma soltanto chi era seduto dalla parte in cui è avvenuto il colpo di scena. Con tanto di faccia a faccia con Gigi Hadid.

Sorrisoni

Impavida e senza paura, Marie Benoliel non si è fatta intimorire dalla presenza delle grandi top model: ha sorriso a tutti con grande disinvoltura.

gigi hadid manda via l'intrusa 2 invasione passerella alla sfilata di chanel 5 gigi hadid manda via l'intrusa 1 invasione passerella alla sfilata di chanel 2 invasione passerella alla sfilata di chanel 1 invasione passerella alla sfilata di chanel 3