SALA IN ZUCCA – IL SINDACO DI MILANO IL 27 FEBBRAIO PUBBLICIZZAVA SUI SOCIAL IL VIDEO-SPOT CON HASHTAG #MILANONONSIFERMA. VENTISEI GIORNI DOPO HA AMMESSO CHE ERA UNA GIGANTESCA CAZZATA E TWITTA #RESTATEACASA: “FORSE HO SBAGLIATO A RILANCIARLO, MA IN QUEL MOMENTO NESSUNO AVEVA COMPRESO LA VEEMENZA DEL VIRUS” – SICURAMENTE NON L’AVEVANO COMPRESA LUI E ZINGARETTI, CHE ANDAVANO IN GIRO A FARE APERITIVI… – VIDEO