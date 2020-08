SECCHEZZA DEL FAUCI – L’IMMUNOLOGO-IN-CHIEF SBUGIARDA DI NUOVO TRUMP: “I NUMERI NON MENTONO, GLI USA SOFFRONO LA PANDEMIA PEGGIO DI CHIUNQUE ALTRO” – IL RIFERIMENTO È ALL’INTERVISTA IN CUI IL PUZZONE AVEVA PROVATO A FARE IL FURBO SULLE TABELLE, CON IL GIORNALISTA DI ‘AXIOS’ BASITO – POPOLARISSIMO NELLE AREE URBANE, FAUCI È ODIATO DALLA DEEP AMERICA: “NON AVREI MAI IMMAGINATO DI RICEVERE MINACCE DI MORTE CONTRO LE MIE FIGLIE DA PERSONE CHE RIFIUTANO PRINCIPI BASILARI DELLA SALUTE PUBBLICA” – VIDEO

anthony fauci

Altro che “Siamo i migliori, Jonathan, i migliori”, come detto da Donald Trump nella recente intervista al giornalista di Axios, diventata una pietra miliare della comunicazione impazzita del presidente Usa sul coronavirus. A contraddirlo, intervistato dalla Cnn, è Anthony Fauci, il massimo esperto della task force della Casa Bianca sulla pandemia.

donald trump vs jonathan swan di axios

Gli Usa soffrono la pandemia “molto peggio di chiunque altro”: “I numeri non mentono”, risponde Fauci. “Se guardiamo al numero dei contagi, dei morti, è veramente preoccupante. Ed è inaccettabile che ci sia ancora chi non ha accesso ai test”.

Da mesi il virologo, già direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, rappresenta - con le sue dichiarazioni pacate ma chiare - l’altro volto dell’America nella narrazione e nella gestione dell’epidemia. Lo dimostra anche il fatto che una parte d’America lo odia: lui e la sua famiglia - composta da moglie e tre figlie - ricevono continue minacce di morte e insulti, al punto che è stata loro assegnata la scorta.

donald trump intervistato da jonathan swan di axios

“E’ un aspetto che mi stressa molto - ha confidato alla Cnn - Le crisi fanno emergere il meglio e il peggio delle persone. Non avrei mai immaginato nei miei sogni più assurdi di ricevere minacce di morte e molestie contro le mie figlie da persone che rifiutano principi basilari della salute pubblica, ciò che noi difendiamo in nome della scienza

