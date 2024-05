9 mag 2024 10:22

SEMBRA UNA BARZELLETTA: UN CARABINIERE È STATO ARRESTATO... DALLA POLIZIA! – A MACERATA UN MILITARE È FINITO IN MANETTE CON L’ACCUSA DI AVER RICATTATO DUE RAGAZZE: AVEVA DETTO LORO DI AVER TROVATO NEL “DARK WEB” DELLE FOTO IN CUI ERANO NUDE. IL PREZZO PER ELIMINARLE? DUEMILA EURO – UNA SI E’ FATTA MANDARE LE IMMAGINI, CHE IN REALTA’ ERANO DEI FOTOMONTAGGI, E HA AVVERTITO LA POLIZIA. DOPO AVERE INTASCATO I SOLDI, IL CARABINIERE È STATO ARRESTATO...