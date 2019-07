È SEMPRE COLPA DEGLI UCCELLI – NON C’È PACE PER IL TOUR DI JOVANOTTI: GLI AMBIENTALISTI HANNO INVIATO UN ESPOSTO ALLA PROCURA DI RIMINI E AL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER CHIEDERE DI SPOSTARE O POSTICIPARE IL CONCERTO DEL 10 LUGLIO SUL LITORALE TRA RIMINI E RICCIONE – IL MOTIVO? TUTELARE QUATTRO PULCINI DI FRATINO, UNA SPECIE PROTETTA, PRESENTI NELL'AREA DELL'EVENTO…(VIDEO)

Non c'è pace per il tour di Jovanotti. Ambientalisti sul piede di guerra contro il Jova Beach Party del 10 luglio sul litorale tra Rimini e Riccione: dopo gli appelli ai due Comuni "al buonsenso e alla collaborazione" per cercare di tutelare i quattro pulcini di fratino, una specie protetta, presenti nell'area dell'evento, le associazioni AsOER, Italia Nostra Rimini, Legambiente e Lipu hanno inviato un esposto, fra gli altri, alla Procura della Repubblica di Rimini e al Ministero dell'Ambiente per chiedere di spostare o posticipare il concerto.

Il fratino è un piccolo uccello che nidifica sulle spiagge europee e dall'inizio del secolo la sua popolazione è in consistente calo. In Italia si stima la presenza di meno di 700 coppie e in Emilia-Romagna rimangono 30-40 coppie (un decimo rispetto agli anni '80).

Nel litorale tra Rimini e Riccione ci sono al momento quattro pulcini che, si legge nell'esposto, non saranno in grado di volare prima del 15 luglio ed "esiste un'elevata probabilità che vengano schiacciati e involontariamente uccisi".

Per questo, considerando che al Jova Beach Party parteciperanno circa 40mila persone, le associazioni chiedono che l'evento sia spostato in altro luogo o rinviato a data successiva al 25 luglio.

