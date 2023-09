29 set 2023 19:40

IN SENATO CI MANCAVANO SOLO CANI E GATTI PER COMPLETARE LO ZOO – MICAELA BIANCOFIORE VUOLE MODIFICARE IL REGOLAMENTO DI PALAZZO MADAMA PER PERMETTERE DI PORTARE GLI ANIMALI DOMESTICI A LAVORO: PER IL 4 OTTOBRE HA ORGANIZZATO UNA SORTA DI FLASH MOB PER CONVINCERE LA RUSSA A CEDERE – L’EX PASIONARIA DI SILVIO BERLUSCONI CI AVEVA GIÀ PROVATO IN PASSATO, MA SULLA RICHIESTA ERA CADUTO UN VELO IMPIETOSO…