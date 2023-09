UN SENO DA PERDERE IL SENNO - LE BOMBASTICHE MAMMMELLE DI KARLA JAMES HANNO MANDATO IN SOLLUCCHERO IL WEB - LA “SEX MODEL” INGLESE, CHE HA UN SENO NATURALE, FATICA PERSINO A TROVARE UN REGGISENO DELLA SUA TAGLIA - BARBARA COSTA: “CHI HA LE TETTE VOLUMINOSE HA IL PROBLEMA DEL SUDORE CHE RISTAGNA SOTTO LE MAMMELLONE, SOFFRE DI MALE AL COLLO E ALLA SCHIENA, NON PUÒ DORMIRE A PANCIA SOTTO, LE TETTONE LE BALLONZOLANO PURE SE CORRE PIANO, SE FA SPORT DEVE INDOSSARE DUE REGGISENI SPORTIVI. E A LETTO…”

Barbara Costa per Dagospia

Le bocce, che guaio! Questa bella ragazza è inglese, si chiama Karla James e nella vita fa la web sex model, predilezione curvy, e con le sue curve si sbanda pericolosamente in alto: guarda che seni! Karla porta una 40N, una 38O, misure di petto inglesi, che è inutile raffrontare alle taglie italiane, ché le misure di Karla in commercio non esistono!

E qui sta la sua disperazione: Karla è fiera del suo corpo ma da un po’ te lo dice, anzi, lo grida, che non ne può più: trovare un reggiseno in cui le sue zinnone ci stiano, e che le stia bene, è complicatissimo! Se grazie all’e-commerce non è più come in era analogica, quando rimediare un reggiseno per tette grosse ma grosse davvero era un’impresa, e, se lo trovavi, ti dovevi accontentare di modelli miseri, brutti, dai colori smorti, le tettone di Karla hanno raggiunto una dimensione tale che vanno sostenute e contenute da ogni parte, altrimenti… straripano!

Il seno di Karla è tutto tutto naturale, non è il risultato di interventi chirurgici pazzi. A lei è cominciato a crescere in modo allarmante a 13 anni, già a 14 era più 90 cm, e le sue mammelle non si sono fermate. Da un po’ si sono abbastanza "posizionate", e pesano, e eccessivamente, quanto Karla non ce lo vuol dire. Lei lamenta che i costi per lingerie e top e magliette e camicette e, in sostanza, per tutto quel che quotidianamente di sopra si indossa, tocca cifre spropositate.

Karla James è una persona affetta da gigantomastia, o ipertrofia mammaria, la sua genetica, i suoi ormoni, le accrescono le tette come cocomeri dopati, e lei ci ha pensato, a farsele ridurre, ma teme tre cose: l’operazione in sé, le cicatrici che, nel suo caso, rimarrebbero fin troppo evidenti, ma più di tutto… di pentirsene! Se ti fai sgonfiare le bocce certo puoi sempre fartele rigonfiare, ma non ti torneranno mai più genuine e morbidose come te le ha fatte mamma!

Karla James ha una cosa in comune con la nostra Moana Pozzi: come l’eccezionale pornostar, è costretta a comperare completini intimi "scombinati": la taglia del lato b non può corrispondere a quella del davanzale! Oggi non è più così, ma nei cari vecchi '80 Moana non lo taceva, che le commesse le facevano storie, perché a lei occorrevano completini intimi con slip di taglia seconda, ma abbinato a reggiseno di taglia quinta!

Se io non ho dubbi che le commesse reagissero storto a Moana per insopprimibile invidia, Karla ci svela che chi ha il seno anche non grosso come il suo ma di suo "importante", è scocciata da particolari rogne. Io metto le tette avanti – sono una seconda abbondante – e lo ammetto: mica ci pensavo che chi ha le tette voluminose ha il problema del sudore che ristagna sotto le mammellone, soffre di male al collo e peggio alla schiena, non può dormire a pancia sotto, le tettone le ballonzolano pure se corre piano, se fa sport deve indossare due reggiseni sportivi (nel caso di Karla, a trovarli!) uno su l’altro, se mangia cibo sbriciolante dei pezzetti le possono finire in mezzo ai seni e tirarli fuori, in pubblico, è seccante, e a letto fai un po’ te, io penso meglio lei sotto e tu sopra, o tu da dietro, meglio ancora. Ma sarà vero che alle tettone sta antipatica la borsa a tracolla?

