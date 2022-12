SERVIZI & SEGRETI - ORA CHE RENZI, PARLANDO DELL'INCONTRO IN AUTOGRILL CON MARCO MANCINI, HA DATO QUALCHE DETTAGLIO IN PIU’ CHE NON FOSSE IL SEMPLICE SCAMBIO DEI “BABBI” ("SONO MOMENTI DELICATI, C'È LA CRISI DEL GOVERNO CONTE, IO DICO ALL'AGENTE DEI SERVIZI: O CONTE CAMBIA O VA A CASA..."), E’ UTILE RIPESCARE UN PASSAGGIO DELLA PUNTATA DI “REPORT” DEL 3 MAGGIO 2021: “RENZI FA RIFERIMENTO AL VIDEO GIRATO A FIANO ROMANO. MA FINO A QUEL MOMENTO DURANTE L'INTERVISTA NON AVEVAMO MENZIONATO NÉ LA FOTO NÉ IL VIDEO CHE CI SONO STATI MANDATI. COME FACEVA RENZI PRIMA DELL'INTERVISTA A SAPERE DELL'ESISTENZA DELLA DOCUMENTAZIONE INVIATACI RISERVATAMENTE?” – IL 30 DICEMBRE 2020, UNA SETTIMANA DOPO L’INCONTRO RENZI-MANCINI MA CINQUE MESI PRIMA CHE IL FACCIA A FACCIA DIVENTASSE PUBBLICO, MARCO MINNITI DISSE...

BABBI DI RENZI ALLO STADIO E FUORI DALL'AUTOGRILL, MA NON CI SONO TESTIMONI

Estratto dell’articolo di Daniele Luttazzi per “il Fatto Quotidiano”

1) I servizi segreti sono un asset strategico del Paese, non uno scudo politico che qualcuno possa usare per rafforzare la propria posizione nella contesa interna (Marco Minniti, ex-ministro dell'Interno ed ex-autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, il Foglio, 30 dicembre 2020).

2) Renzi fa riferimento al video girato a Fiano Romano. Ma fino a quel momento durante l'intervista non avevamo menzionato né la foto né il video che ci sono stati mandati. Come faceva Matteo Renzi prima dell'intervista a sapere dell'esistenza della documentazione inviataci riservatamente?

Renzi: "Ah, quindi lei l'ha visto? Eeh, quindi qualcuno le ha dato un video. Interessantissimo. Magari diranno che è un incontro, così, un cittadino, un passante. Sa che alle barzellette non ci crede nessuno, ma sono bellissime. Domandatevi perché avete quel video. Domandatevi soprattutto perché la trasparenza che chiedete agli altri non sempre viene messa in atto".

Però non mi ha detto cosa vi siete detti con Mancini.

"Come le ho detto, dovevo vederlo qui. Mi doveva portare, si figuri, i Babbi, che sono un bellissimo wafer romagnolo che il dottor Mancini mi manda tutti gli anni e che io mangio in modo molto vorace. Oppure lei vuol dire che il dottor Mancini è il grande ispiratore della mia battaglia per cambiare l'autorità delegata?"

(Report, 3 maggio 2021).

3) Dell'appuntamento all'autogrill, Renzi ha parlato anche a Torino il 24 novembre durante la presentazione del suo libro. Il senatore ha spiegato che Mancini "fa degli incontri perché è un dirigente di Palazzo Chigi, come tutti i dirigenti dei Servizi. Si può discutere, ma è una cosa legittima, consuetudinaria".

I due dovevano vedersi in Palazzo Giustiniani, al Senato, ma Renzi se ne dimentica e così con le scorte fissano l'incontro all'autogrill. "Sono momenti delicati, c'è la crisi del governo Conte, io sto dicendo in tv, come dico all'agente dei Servizi, che per quello che mi riguarda o Giuseppe Conte cambia o va a casa". Ma perché parla con un dirigente dei Servizi della caduta del governo? Renzi non fornisce maggiori dettagli (Fq, 29 novembre 2022). […]

ALTRO CHE CIOCCOLATINI - MATTEO RENZI HA SEMPRE DETTO CHE INCONTRO' MARCO MANCINI ALL'AUTOGRILL DI FIANO ROMANO PERCHÉ LO 007 DOVEVA PORTARGLI I "BABBI" DI CIOCCOLATO. MA GIOVEDÌ SCORSO, A TORINO, HA CAMBIATO VERSIONE: "SONO MOMENTI DELICATI, C'È LA CRISI DEL GOVERNO CONTE, IO DICO ALL'AGENTE DEI SERVIZI: O CONTE CAMBIA O VA A CASA..."

2. PRIMO: PERCHE' A MANCINI, SOTTOPOSTO DEL CAPO DEL DIS VECCHIONE, STA TANTO A CUORE IL GOVERNO DI CONTE? SECONDO: PERCHÉ RENZI PARLA CON LO SPIONE DELLA EVENTUALE CADUTA DEL GOVERNO? - L’AVVOCATO DELLA PROFESSORESSA, INDAGATA PER AVER RIPRESO L’INCONTRO TRA I DUE, POTREBBE CHIEDERE UN CONFRONTO TRA LA SUA ASSISTITA E MATTEUCCIO. IN QUELLA OCCASIONE, IL LEGALE, GIULIO VASATURO, POTREBBE CHIEDERE ALL’EX PREMIER DI RIVELARE NEL DETTAGLIO IL CONTENUTO DELLA CONVERSAZIONE DELL'AUTOGRILL...

