UNA SETTIMANA E PASSA LA PAURA – IL PRINCIPE CARLO, 71 ANNI, È USCITO DALL’ISOLAMENTO E ORA STA BENE: UNA FONTE DI PALAZZO HA RESO NOTO CHE “IN ACCORDO CON IL SUO MEDICO E COME PREVEDONO LE LINEE GUIDA SANITARIE BRITANNICHE CHE INDICANO UN PERIODO DI ISOLAMENTO DI SETTE GIORNI, IL PRINCIPE È USCITO DALLA QUARANTENA” – APPRENSIONE PER UN NUOVO CASO NELLO STAFF DELLA REGINA: E I SUDDITI INIZIANO A CHIEDERSI COME MAI IL DISCORSO ANNUNCIANO NON SIA ANCORA STATO FATTO…

Paola Carurso per "www.corriere.it"

principe carlo e la regina

Una ripresa veloce dal Coronavirus quella del principe Carlo che ora sta bene ed è uscito dall'isolamento a Birkhall, nella tenuta di Balmoral, come ha riferito un portavoce reale. Insomma, l'erede al trono d'Inglinterra, 71 anni, contagiato, ora è in ottima salute e non ha più bisogno di accorgimenti speciali.

Così presto? In realtà, la notizia della positività di Carlo al Covid-19 è stata data da Buckingham Palace il 25 marzo, ma sua altezza reale ha iniziato a stare male qualche giorno prima, di conseguenza dopo una settimana le sue condizioni non richiederebbero più alcuna precauzione.

regina elisabetta principe filippo con carlo

«In accordo con il suo medico e come prevedono le linee guida sanitarie britanniche che indicano un periodo di isolamento di sette giorni, il principe è uscito dalla quarantena» ha precisato la fonte di Palazzo, senza dare alcun dettaglio sugli eventuali test negativi (che dovrebbero essere due per la guarigione) del primogenito di casa Windsor. Camilla, invece, non è mai stata contagiata pur rimanendo in quarantena con il consorte.

carlo e la regina

Preoccupazione per la Regina

E mentre la salute di Carlo fa tirare un sospiro di sollievo alla Corte, i sudditi sono in apprensione per un nuovo caso positivo registrato ieri nello staff della Regina che ora si trova al castello di Windsor.

carlo e la regina 4

Si tratta di un dipendente che lavora negli appartamenti privati di Sua Maestà, quindi a stretto contatto con Elisabetta, 93 anni, e Filippo, 98 anni. Il dipendente, una sorta di valletto, si occupa di portare fuori i cani, dare da mangiare agli amici a quattro zampe e svolgere altri compiti, come per esempio aprire le porte, e potrebbe essersi ammalato da tempo (non si sa). Ma nonostante la vicinanza del dipendente alla sovrana, pare che Elisabetta non sia stata contagiata.

regina carlo e camilla

«La Regina ha preso molte precauzioni» dicono, per rassicurare i britannici che rimangono comunque in apprensione. Anche perché ormai una settimana fa è stato annunciato un discorso di Elisabetta in televisione che ancora non è stato fatto. Il motivo? Non si conosce. È un po' strano.

carlo e camilla la regina elisabetta e il principe carlo IL RITRATTO DELLA REGINA ELISABETTA CON IL FIGLIO CARLO la regina, filippo e carlo