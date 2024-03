NEL SEXGATE DI TRIGORIA È L'ORA DEGLI AVVOCATI – È STATA DEPOSITATA LA DENUNCIA PENALE CONTRO IL CALCIATORE DELLA PRIMAVERA DELLA ROMA ACCUSATO DI AVER SOTTRATTO E DIFFUSO IL VIDEO IN CUI DUE DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ FANNO SESSO NEL CENTRO SPORTIVO GIALLOROSSO – I DUE, LICENZIATI PER “INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE”, STANNO TRATTANDO CON IL CLUB ATTRAVERSO I LEGALI, CHE NON CONFERMANO IL DEPOSITO DELLA QUERELA…

Estratto dell’articolo di Alessandro Mantovani per “il Fatto Quotidiano”

video hot dipendente as roma licenziata - trigoria

È stata depositata la denuncia penale contro il calciatore della Primavera dell’As Roma ritenuto responsabile della sottrazione e almeno in parte della circolazione del video in cui compaiono due giovani ex dipendenti della società che fanno sesso.

I due, come è noto, sono stati licenziati per “incompatibilità ambientale” dopo che il filmato aveva circolato tra giocatori, staff e dirigenti del club. Ieri scadeva il termine per la querela.

Il giocatore avrebbe ammesso davanti a più persone di averlo preso dal telefonino della ragazza due anni fa, quando era minorenne. Non risulta che il club abbia preso provvedimenti contro di lui, anzi sostiene di non avere prove.

as roma trigoria

L’avvocato Francesco Bronzini, che sta trattando con l’As Roma per conto dei due licenziati, non conferma il deposito della querela, che non è contro la società e potrà essere ritirata in caso di accordo. I pm però potrebbero esaminare i telefonini di quanti hanno visto il video. Non risulta che sia stato interessato, per ora, il Garante della privacy. [...]

francesco bronzini

lina souloukou foto mezzelani gmt 15 lina souloukou foto di bacco (1)