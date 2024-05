LA SFIGA DI RE CARLO: SOGNAVA DI LASCIARE UN SEGNO NELLA MONARCHIA E SI RITROVA BLOCCATO DALLA MALATTIA – DOPO ANNI DI ATTESA PER SALIRE SUL TRONO, IL SOVRANO VOLEVA METTERE A TACERE CHI HA SEMPRE PENSATO CHE FOSSE UN RE DI PASSAGGIO: IL RALLENTAMENTO DEL LAVORO PER LE CURE LO FANNO SENTIRE COME “UN LEONE IN GABBIA” E LA STESSA CAMILLA HA RIVELATO CHE STA CERCANDO DI “TENERLO A FRENO” – LE SUE CONDIZIONI DI SALUTE SAREBBERO GRAVI E ORA...

Estratto dell’articolo di Paola De Carolis per il “Corriere della Sera”

Un anno fa Carlo veniva incoronato re con una cerimonia studiata per rispettare la tradizione millenaria e sottolineare le differenze con sua madre Elisabetta, dando al regno un’impronta di modernità. A dodici mesi di distanza, il bilancio è inevitabilmente segnato da una crisi che nessuno avrebbe potuto immaginare: la malattia del sovrano e, contemporaneamente, della principessa del Galles hanno reso necessario un comprensibile rallentamento del lavoro.

Allo stesso tempo la pausa dovuta alle cure per il cancro ha rafforzato la determinazione del sovrano a costruire un’eredità duratura.

«È come un leone in gabbia», ha confidato un amico al Sunday Times . La stessa Camilla, a un ricevimento recente, ha sottolineato che Carlo «è contento ora che può uscire» ma ha bisogno di qualcuno che gli ricordi che non è guarito: «Sto cercando di tenerlo a freno».

L’erede al trono William sarebbe in ansia per il padre e per la sua voglia di tornare al lavoro prima ancora di aver terminato la terapia, mentre la squadra di Buckingham Palace sta cercando il giusto equilibrio tra impegni e riposo.

Il timore del re sarebbe quello di non riuscire ad avere, nel tempo che gli rimane, l’impatto desiderato: di conseguenza, dopo tre mesi di cure, ha un’agenda piena.

Mercoledì 8 il primo Garden party a Buckingham Palace e possibilmente un incontro con il figlio Harry, a Londra per una cerimonia in onore dei giochi Invictus (per militari feriti in azione). Il 20 l’inaugurazione del Chelsea Flower Show , il 6 giugno l’ottantesimo anniversario in Francia dello sbarco in Normandia, poi il matrimonio del duca di Westminster, suo figlioccio, il Trooping the colour , la parata per il compleanno ufficiale del sovrano, le gare ippiche di Ascot e, a fine giugno, la visita di Stato dell’imperatore e dell’imperatrice del Giappone.

Dietro le funzioni pubbliche, il programma di Carlo, dal momento in cui è diventato re, è articolato attorno alle «quattro C», le sue priorità: clima, comunità, cultura e Commonwealth.

[…] la malattia sembra aver alimentato la simpatia e l’affetto dei sudditi per il re (e per Kate, principessa del Galles, che rimane la reale più apprezzata). I sondaggi indicano che la popolazione rimane a favore della monarchia, soprattutto gli over 65 (62% o 58% a seconda delle ricerche).

[…] I problemi rimangono: tra i giovani i consensi per i Windsor sono bassi. La frattura con il figlio Harry, nonché la situazione del fratello Andrea, sicuramente lo tengono in pena. Se Carlo, a detta del Sunday Times , si sente «frustrato» per il tempo perduto i segnali per il futuro sembrano positivi.

