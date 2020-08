SI FA LA PACE IN MEDIO ORIENTE? – ACCORDO STORICO TRA ISRAELE E GLI EMIRATI ARABI UNITI: NETANYAHU SAREBBE PRONTO A RINUNCIARE ALLA SOVRANITÀ SUI TERRITORI OCCUPATI IN CISGIORDANIA – TRUMP GODE SU TWITTER E PARLA DI “ENORME SVOLTA”. GLI EMIRATI SARANNO IL PRIMO PAESE DEL GOLFO AD AVERE RELAZIONI DIPLOMATICHE ATTIVE CON LO STATO EBRAICO….

donald trump e benjamin netanyahu

Da www.lapresse.it

Gli Emirati Arabi Uniti e Israele hanno concordato di stabilire pieni legami diplomatici nell'ambito di un accordo relativo allo stop all'annessione dei territori occupati che i palestinesi considerano parte del loro futuro Stato. L'annuncio sulla normalizzazione delle relazioni è stato dato su Twitter dal presidente degli Stati Uniti.

insediamenti israeliani in cisgiordania 3

Gli Emirati saranno il primo Stato del Golfo arabo e la terza nazione araba ad avere relazioni diplomatiche attive con lo stato ebraico. "ENORME svolta oggi! Storico accordo di pace tra i nostri GRANDISSIMI amici, Israele ed Emirati Arabi Uniti!", ha twittato Trump.

insediamenti israeliani in cisgiordania 2 benjamin netanyahu e donald trump presentano il piano di pace per il medio oriente 1 insediamenti israele in cisgiordania mappa vox israele arresto di vittorio fera in cisgiordania 9 mike pompeo benjamin netanyahu insediamenti israeliani in cisgiordania 4 benjamin netanyahu e donald trump presentano il piano di pace per il medio oriente insediamenti israeliani in cisgiordania insediamenti israeliani in cisgiordania 1 mappa degli insediamenti in cisgiordania insediamenti israeliani in cisgiordania west bank city, hebron trump netanyahu vignetta sicurezza palestinese nel west bank

west bank city of nablus