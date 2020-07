SICILIA A TUTTO GAS - CORSE CLANDESTINE IN AUTO SULLA A19 CATANIA-PALERMO: SFRECCIANO A PIÙ DI 260KM ORARI, CON IL PUBBLICO ALL’ARRIVO - QUATTRO PERSONE INDAGATE – IL VIDEO DELLA PARTENZA E DELL’AUTOSTRADA TRASFORMATA IN UN AUTODROMO…

Organizzavano corse clandestine in auto sulla A19 Catania-Palermo nelle notti di venerdì e di sabato, con un vero e proprio pubblico e mettendo in pericolo la sicurezza di altri automobilisti: quattro persone, tre delle quali con precedenti per reati in materia di armi, sostanze stupefacenti e contro il patrimonio, sono state indagate.

Queste immagini risalgono alla notte dell’ 11 luglio scorso. Dopo aver pianificato la corsa nel piazzale antistante la piscina di Catania, una parte dei partecipanti ha raggiunto il tratto iniziale dell’autostrada A/19 Catania-Palermo, parcheggiando le proprie autovetture lungo la corsia di emergenza e fino allo svincolo della tangenziale, creando una vero e proprio traguardo del “percorso di gara” tanto da scendere dei veicoli trasformando di fatto quel tratto autostradale in una sorta di tribuna di autodromo.

Nel frattempo due auto di grossa cilindrata si posizionavano appaiate sulla carreggiata, in parallelo in attesa del segnale di inizio competizione. Il primo tentativo di “partenza” della gara clandestina fallisce per il sopraggiungere all’improvviso di un autocarro. Il secondo tentativo per i due conducenti è quello buono e sfrecciano fino agli “spettatori” ad una velocità stimata di oltre 260 Km/h.

