SIMONA, CHE S-VENTURA! – ESPERIENZA DA INCUBO PER SIMONA VENTURA E IL COMPAGNO GIOVANNI TERZI, RIMASTI A TERRA A NAPOLI DOPO CHE UN VOLO DELLA WIZZ AIR È STATO CANCELLATO POCO PRIMA DEL DECOLLO: I PASSEGGERI SONO STATI PORTATI SOTTO L’AEREO, MA POI SONO STATI RISPEDITI IN AEROPORTO SENZA SPIEGAZIONI. E LA PRESENTATRICE SI INCAZZA E SPUTTANA LA COMPAGNIA SUI SOCIAL: “CI SONO 300 PERSONE A TERRA, MA STIAMO SCHERZANDO? È UNA VERGOGNA…” - VIDEO

Nicolò Canonico per www.iodonna.it

simona ventura e il volo cancellato di wizz air 8

Un’esperienza da incubo con tanto di denuncia social per Simona Ventura, rimasta a terra all’aeroporto di Napoli pochi istanti prima del decollo. La conduttrice televisiva, 57 anni, documentato quanto accaduto con un paio di video che ha poi prontamente pubblicato su Instagram. Nel primo la si vede sulla pista mentre inquadra l’aereo che avrebbe dovuto prendere. Si tratta di un volo con la compagnia low cost Wizz Air che, per ragioni non specificate, è rimasto a terra.

simona ventura e il volo cancellato di wizz air 5

A raccontare i concitati momenti sulla pista è stata la stessa Simona Ventura, furiosa per l’accaduto: «Siamo qui con questa compagnia, Wizz Air, ci hanno cancellato il volo da Napoli in questo istante, ci ributtano in aeroporto. Ci sono 300 persone a terra, ma stiamo scherzando? È una vergogna. State attenti a questa compagnia qui». Nelle immagini si vedono chiaramente i passeggeri che vengono fatti risalire su un autobus che li riporterà al terminal. Inutili le loro proteste, così come le richieste di spiegazione a un inserviente dell’aeroporto da parte della Ventura.

simona ventura e il volo cancellato di wizz air 4

Tra i più infuriati per quanto accaduto il compagno della conduttrice, il giornalista e scrittore Giovanni Terzi. Quest’ultimo non vuole rassegnarsi al volo cancellato, chiedendo perché è stato permesso a tutte quelle persone, tra cui diverse famiglie con bambini al seguito, di arrivare a pochi metri dall’aereo salvo essere rispedite al mittente. In un secondo filmato Simona Ventura racconta come è evoluta la situazione. Lei e Terzi, così come il resto dei passeggeri, sono riusciti a recuperare i bagagli e dovranno attendere il giorno seguente per prendere un volo con Ita, la compagnia di bandiera che ha preso il posto di Alitalia.

simona ventura e il volo cancellato di wizz air 9 simona ventura e il volo cancellato di wizz air 14 simona ventura e il volo cancellato di wizz air 6 simona ventura e il volo cancellato di wizz air 12 simona ventura e il volo cancellato di wizz air 1 simona ventura e il volo cancellato di wizz air 10 simona ventura e il volo cancellato di wizz air 2 simona ventura e il volo cancellato di wizz air 13 simona ventura e il volo cancellato di wizz air 3 simona ventura e il volo cancellato di wizz air 11 simona ventura e il volo cancellato di wizz air 7