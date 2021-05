LA SITUAZIONE È GREVE E PURE SERIA – UNA PALAZZINA È CROLLATA DOPO UN’ESPLOSIONE A GREVE IN CHIANTI: IL CORPO DEL PROPRIETARIO 59ENNE È STATO GIÀ RECUPERATO, MENTRE I VIGILI DEL FUOCO CERCANO ANCORA TRA LE MACERIE LA COMPAGNA – I VICINI AVEVANO SEGNALATO UNA FORTE PUZZA DI GAS E NON È ESCLUSO CHE, AL MOMENTO DELL'ACCENSIONE DELLA LUCE, SI SIA INNESCATA L’ESPLOSIONE E POI L’INCENDIO… VIDEO

Da "www.lanazione.it"

esplosione abitazione greve in chianti 8

Esplosione e incendio in una abitazione in località Borgo di Dudda, nel Comune di Greve in Chianti. Una delle due persone disperse sotto le macerie è stata trovata morta. La vittima è un un uomo di 59 anni residente a Prato. I vigili del fuoco stanno continuando a scavare nelle macerie alla ricerca della compagna, anche lei 59enne. Secondo quanto emerso, la coppia aveva acquistato da poco la casa, dove intendeva passare del tempo dopo il pensionamento. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Greve in Chianti Paolo Sottani. Oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri sul posto anche i sanitari del 118.

esplosione abitazione greve in chianti 11

Una fuga di gas ha innescato l'esplosione

Dai primi accertamenti è emerso che l'esplosione dell'abitazione potrebbe essere stata causata da una fuga di gas. Secondo quanto appreso, la coppia era arrivata a Dudda per verificare quanto segnalato da alcuni vicini: un forte odore di gas provenire dall'immobile. Non è escluso - spiegano le stesse fonti - che al momento dell'accensione della luce, questa possa aver innescato l'esplosione e il successivo incendio. L'immobile di 2 piani è interamente crollato.

esplosione abitazione greve in chianti 12 esplosione abitazione greve in chianti 1 esplosione abitazione greve in chianti 9 esplosione abitazione greve in chianti 3 esplosione abitazione greve in chianti 7 esplosione abitazione greve in chianti 2 esplosione abitazione greve in chianti 6 esplosione abitazione greve in chianti 4 esplosione abitazione greve in chianti 5 esplosione abitazione greve in chianti 10