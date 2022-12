LA SOCIETÀ CHE GESTISCE IL PATRIMONIO DI JEFFREY EPSTEIN, TROVATO IMPICCATO NELL'AGOSTO 2019 NEL CARCERE DI NEW YORK DOVE ERA DETENUTO, HA ACCETTATO DI PAGARE ALLE ISOLE VERGINI AMERICANE OLTRE 105 MILIONI DI DOLLARI METTENDO COSÌ FINE AD UNA CAUSA DURATA TRE ANNI - I RAPPRESENTANTI DEL FINANZIERE HANNO ACCETTATO DI RIMBORSARE IN CONTANTI PIÙ DI 80 MILIONI DI DOLLARI DI AGEVOLAZIONI FISCALI CHE UNA DELLE SOCIETÀ DI EPSTEIN AVEVA RICEVUTO DALLE ISOLE VERGINI…

Jeffrey Epstein

(ANSA) - WASHINGTON, 30 NOV - La società che gestisce il patrimonio di Jeffrey Epstein, trovato impiccato nell'agosto 2019 nel carcere di New York dove era detenuto, ha accettato di pagare alle Isole Vergini americane oltre 105 milioni di dollari mettendo così fine ad una causa durata tre anni. Lo riporta New York Times. I rappresentanti del finanziere, condannato per abuso e traffico di minori, hanno accettato di rimborsare in contanti più di 80 milioni di dollari di agevolazioni fiscali che una delle sue società aveva ricevuto dalle Isole Vergini.

Ghislaine Maxwell e Jeffrey Epstein

L'accordo consentirà inoltre al governo di ottenere circa la metà dei proventi della prevista vendita della tenuta di Little Saint James, l'isolata isola privata dove risiedeva Epstein. La vendita potrebbe fruttare circa 55 milioni di dollari. La procuratrice del territorio Usa Denise George, che ha intentato una causa civile contro il patrimonio del finanziere nel gennaio 2020, aveva sostenuto che il governo delle Isole era stato frodato al fine di ottenere lucrosi vantaggi fiscali per la Southern Trust Company di Epstein.

LA VILLA DI EPSTEIN ALLE ISOLE VERGINI

Questo ha permesso inoltre al finanziere di utilizzare per anni la sua residenza sull'isola per abusare sessualmente di giovani donne e finanziare il suo stile di vita. "All'inizio di questo caso, ho avuto la fortuna di incontrare tre giovani donne molto coraggiose che sono state vittime di traffico e abusi a Little St. James. Il nostro lavoro è stato ispirato e incoraggiato dalla forza di tutte coloro che sono sopravvissute agli abusi di Epstein", ha dichiarato la procuratrice in una nota dopo la sentenza.

LA VILLA DI EPSTEIN ALLA ISOLE VERGINI AGENTI DELL FBI NELLA VILLA DI EPSTEIN ALLE ISOLE VERGINI