Estratto dell'articolo di Giuliana Ferraino per il “Corriere della Sera”

E se la città ideale nascesse in California? I big della Silicon Valley ci credono e hanno puntato sul progetto oltre 800 milioni di dollari, per comprare più di 50 mila acri di terreno agricolo nella contea di Solano, a circa 90 chilometri a nordest di San Francisco, attraverso la società Flannery Associates. L’obiettivo è di creare «un nuovo centro urbano, con decine di migliaia di nuove case, una grande fattoria di energia solare, frutteti con oltre un milione di nuovi alberi e oltre 10 mila acri di nuovi parchi e spazi aperti».

[…] Il sogno è realizzare una città veramente sostenibile e a misura d’uomo, anche dal punto di vista dei costi, oggi insostenibili nella Bay Area.

Flannery nasce da un’idea di Jan Sramek, 36 anni, ex trader di Goldman Sachs, che ha tradotto in realtà una fantasia vagheggiata nel 2017 da Michael Moritz, l’investitore miliardario ex partner di Sequoia Capital. Con discrezione, l’ex banchiere ha convinto ad aderire nomi importanti dell’industria hi-tech, tra cui Reid Hoffman, cofondatore di LinkedIn; Marc Andreessen e Chris Dixon, investitori della società di venture capital Andreessen Horowitz; Patrick e John Collison, fratelli cofondatori della società di pagamenti Stripe; l’ex moglie di Steve Jobs, Laurene Powell, fondatrice di Emerson Collective; e gli imprenditori Nat Friedman e Daniel Gross.

Flannery ha cominciato a comprare lotto dopo lotto, terreni nella contea di Solano fin dal 2018, offrendo 4 o 5 volte il prezzo di mercato, allora molto basso per aree agricole piuttosto aride e non edificabili, sia che fossero in vendita o meno. In poco più di 4 anni ha ammassato ben 52 mila acri, oltre 210 chilometri quadrati, quasi il doppio della superficie di San Francisco, diventando il più grande proprietario terreno della contea di Solano.

[…] L’esito della scommessa, però, resta incerto. I terreni comprati oggi non sono edificabili e cambiare destinazione d’uso in California è tutt’altro che facile. Le infrastrutture sono carenti: c’è solo un’autostrada a due corsie che taglia la contea in due ed è già sempre affollata di pendolari verso la Bay Area e oltre. Inoltre, l’area è soggetta a siccità regolari e ad alto rischio di incendi. Si tratta perciò dell’ultimo capriccio dei miliardari della tecnologia, che, a suon di milioni, ora vogliono ridisegnare anche le nostre residenze dopo aver influenzato il nostro stile di vita? Finora i progetti di costruire una città ideale sono sempre falliti. […]

