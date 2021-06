SOLO PIPPE PER I SUPEREROI - DC COMICS HA CHIESTO ALLA HBO DI TAGLIARE DALLA SERIE "HARLEY QUINN" UNA SCENA IN CUI BATMAN FA SESSO ORALE CON CATWOMAN - L'AZIENDA E' STATA IRREMOVIBILE: "GLI EROI NON LO FANNO" - ALLA NOTIZIA, I FAN SONO INSORTI, SOSTENENDO INVECE CHE UN SUPEREROE DEVE ESSERE UN AMANTE GENEROSO...

I fan della Dc Comics sono insorti contro l’azienda che ha tagliato dalla sua serie animata per adulti “Harley Quinn”, in onda su HBO Max, una scena di sesso orale tra Batman e Catwoman. I dirigenti della Dc Entertainment hanno spiegato di aver preso questa decisione perché «gli eroi non lo fanno».

Justin Halpern, co-creatore e produttore esecutivo di “Harley Quinn”, ha raccontato a Variety della scena cancellata, spiegando che mostrava Batman «leccare Catwoman», ma di essere stato costretto a cancellare il frame dopo che la DC ha detto loro che gli eroi «non possono assolutamente farlo».

Più che il taglio, gli utenti dei social media hanno contestato la motivazione, immaginando anzi Batman come un amante generoso.

Halpern ha detto che una delle gioie di lavorare su Harley Quinn è che i personaggi sono cattivi. «È incredibilmente gratificante utilizzare personaggi che sono considerati cattivi perché hai molto più margine di manovra», ha detto.

Ma quando hanno cercato di far diventare uno degli eroi un po' birichino sullo schermo, i dirigenti hanno posto il veto all'idea.

«Un perfetto esempio di ciò è in questa terza stagione di Harley quando abbiamo avuto un momento in cui Batman stava per leccare su Catwoman. E la DC ha reagito tipo, "Non puoi farlo. Non puoi assolutamente farlo», ha detto Halpern.

«Hanno detto: "Gli eroi non lo fanno". Quindi, abbiamo detto: "Stai dicendo che gli eroi sono solo amanti egoisti?" E loro: "No, è che vendiamo giocattoli di consumo per eroi. È difficile vendere un giocattolo se anche Batman sta leccando qualcuno"».

