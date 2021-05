SOTTO A CHI TOGA - MARCELLO VIOLA HA CHIESTO AL CSM DI VOTARE LA SUA NOMINA A PROCURATORE DI ROMA, DOPO CHE IL CONSIGLIO DI STATO GLI HA DATO RAGIONE CONTRO MICHELE PRESTIPINO - A MAGGIO DI DUE ANNI FA VIOLA ERA IL PROCURATORE DI ROMA IN PECTORE (MANCAVA SOLO IL PLENUM), MA L' ESPLOSIONE DEL CASO PALAMARA E LE INTERCETTAZIONI ALL' HOTEL CHAMPAGNE AVEVANO FATTO TORNARE IN COMMISSIONE LA PRATICA. ORA PERÒ TUTTO È CAMBIATO – IL DAGOREPORT: LA PROCURA PIÙ GRANDE D’EUROPA RESTA ACEFALA, MA STA PRENDENDO FORMA LA CANDIDATURA DI PAOLO IELO…

marcello viola procuratore generale firenze 2

MICHELE PRESTIPINO

2 - VIOLA E LA PROCURA DI ROMA «IL CSM VOTI LA MIA NOMINA»

Valentina Errante per “il Messaggero”

Gli attacchi esterni e le guerre intestine alla magistratura. Mentre il deputato di Azione, Enrico Costa, ci riprova con l' annosa questione delle separazione delle carriere e deposita in commissione Giustizia alla Camera un emendamento al decreto Covid (firmato da tutto il centrodestra) per distinguere il concorso degli aspiranti pm e quello degli aspiranti giudici, le polemiche tra le toghe non si placano. Ieri, il pm milanese Paolo Storari, indagato per violazione del segreto d' ufficio e interrogato per quattro ore a Brescia, ha accusato il procuratore di Milano Francesco Greco, per le mancate indagini sulla loggia Ungheria.

luca palamara al csm

Mentre Marcello Viola ha mandato un invito formale al Csm, perché la sua nomina a procuratore di Roma venga votata dal plenum, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato che due settimane fa gli ha dato ragione contro Michele Prestipino.

Viola non ha rinunciato all' incarico che si è visto sfuggire nel maggio del 2019, quando, la maggioranza della quinta commissione lo aveva indicato. Non intende retrocedere per andare a Palermo come procuratore generale, facendosi da parte per consentire al Csm di nominare una seconda volta Prestipino capo dell' ufficio giudiziario più grande d' Europa. Il segnale e chiaro.

david ermini

LA VICENDA

A maggio di due anni fa mancava solo il plenum, Viola era il procuratore di Roma in pectore. E, invece, l' esplosione del caso Palamara e le intercettazioni all' hotel Champagne avevano fatto riavvolgere il nastro: la pratica era tornata in commissione e il nome di Viola era stato depennato. La sentenza del Consiglio di Stato ha confermato il pronunciamento del Tar sul ricorso dell' attuale procuratore generale di Firenze, annullando la nomina di Michele Prestipino a capo dell' ufficio giudiziario della Capitale, ma sembrava scontato che Viola avesse perso interesse all' incarico a Roma.

sergio mattarella e luca palamara

E fosse proiettato verso la procura generale di Palermo, per la quale concorre. Ma l' istanza presentata ieri al Consiglio dimostra il contrario e, visto che gli equilibri, all' interno del Csm, sono cambiati, nulla sembra più scontato.

MARCELLO VIOLA

Palazzo dei Marescialli non affronterà la questione prima che i giudici amministrativi di secondo grado si pronuncino su un altro ricorso, presentato contro la nomina di Prestipino, quello di Francesco Lo Voi, anche lui candidato, escluso, dalla corsa per la procura di Roma. Però l' energica presa di posizione del procuratore generale di Firenze potrebbe significare che la riconferma di Prestipino potrebbe essere di nuovo impugnata al Tar.

L' INVITO

luca lotti david ermini luca palamara

L' invito notificato al Csm è firmato dai legali di Viola, Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, che chiedono di riattivare, in esecuzione alle pronunce del giudice amministrativo, «il procedimento volto alla nomina del Procuratore di Roma procedendo, previo il necessario concerto ministeriale, a sottoporre al plenum le proposte originariamente formulate dalla quinta commissione il 23 maggio 2019». Quella di Viola.

michele prestipino e giuseppe pignatone (1)

Gli avvocati sottolineano che le sentenze hanno annullato la decisione del settembre , quando la commissione incarichi direttivi ha disposto la revoca della proposta originariamente formulata a favore di Viola «Per effetto delle sentenze - scrivono i legali - il procedimento non potrà che essere riattivato a partire dall' ultimo atto legittimo» formulato dalla quinta commissione del Csm nel 23 maggio 2019. Non solo, secondo i legali, bisognerebbe procedere con celerità perché, «per effetto delle sentenze, l' importantissimo Ufficio direttivo di Procuratore presso il Tribunale di Roma risulta privo del suo titolare».

L' EMENDAMENTO

L' emendamento presentato da Costa è solo una premessa per portare avanti il progetto della separazione delle carriere tra pm e giudici che il centrodestra coltiva da tempo. La norma del decreto Covid prevede una prova semplificata per il prossimo concorso in magistratura, con due scritti sorteggiati tra diritto civile, penale e amministrativo. L' emendamento propone invece che i candidati indichino nella domanda quale funzione (giudicante o requirente) vogliano svolgere e che le materie siano scelte di conseguenza. Se la norma passasse, avrebbe l' effetto di separare in partenza le funzioni, ma riguarderebbe il singolo concorso.

LUCA PALAMARA DA GILETTI

L' emendamento, però, sembra preludere al dibattito che si aprirà nell' ambito della riforma dell' ordinamento giudiziario sull' ipotesi più generale di inserire la separazione delle funzioni.