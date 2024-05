29 mag 2024 20:00

È STATA FERMATA PER OMICIDIO LA MADRE DELLA 13ENNE CHE IN CALABRIA HA PARTORITO UN NEONATO PER POI ABBANDONARLO SUGLI SCOGLI DENTRO UNO ZAINO: IL PICCOLO SAREBBE STATO SOFFOCATO PROPRIO DALLA NONNA SUBITO DOPO IL PARTO – LA RAGAZZINA SOFFRIREBBE DI UN DEFICIT COGNITIVO E POTREBBE AVER PARTORITO PREMATURAMENTE, DOPO AVER INGERITO DEI FARMACI. L’IPOTESI ANCORA PIÙ INQUIETANTE È CHE SIA COINVOLTA IN UN GIRO DI PROSTITUZIONE...