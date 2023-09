NEGLI STATI UNITI, I GENITORI DI UN BAMBINO AUTISTICO DI 3 ANNI HANNO DENUNCIATO UN'AGGRESSIONE SUBITA DAL PICCOLO DA PARTE DEL BIDELLO DELLA SCUOLA - IN UN FILMATO DELLE TELECAMERE DI SICUREZZA, SI VEDE L'UOMO CHE RINCORRE IL BIMBO E GLI TIRA UN PUGNO IN TESTA, POI, DOPO AVERLO STESO A TERRA, LO PORTA VIA A TESTA IN GIÙ, PRENDENDOLO PER LE CAVIGLIE - LA COPPIA, CHE HA DENUNCIATO L'ISTITUTO PER AVER CERCATO DI NASCONDERE L'EPISODIO, TEME CHE POSSA ESSERE SUCCESSO ALTRO: "COME MAI NON CI HANNO FORNITO TUTTE LE REGISTRAZIONI? - VIDEO

Estratto dell'articolo di Niccolò Dainelli per www.leggo.it

Un nuovo caso di violenza inaudita scuote gli Stati Uniti. I genitori di un bambino autistico di 3 anni, infatti, hanno denunciato con un video delle telecamere di sorveglianza della scuola del figlio un'aggressione choc, subita proprio dal piccolo. Un bidello lo ha rincorso per i corridoi dell'istituto e con forza tira un pugno in testa alla giovane vittima. Le immagini crude mostrano come il bimbo tenti di scappare, ma l'uomo lo rincorre e dopo averlo steso a terra, lo porta via a testa in giù, prendendolo per le caviglie come fosse un sacco di patate.

[…]. La mamma e il papà del piccolo hanno accusato gli amministratori dell'istituto di aver cercato di minimizzare il problema, etichettandolo come un «incidente innocente». Secondo quanto riferito dai due genitori, infatti, all'inizio il preside della scuola ha tentato di far passare quanto accaduto come un piccolo inconveniente: «Il piccolo è caduto», ha dichiarato.

Poi, però, visti i segni sul corpo del bambino, soprattutto quelli sulle caviglie, i due hanno continuato a indagare e, grazie alle immagini delle telecamere, hanno scoperto quanto in realtà fosse accaduto. Adesso i due genitori hanno fatto causa, non solo all'aggressore che è stato subito licenziato, ma anche alla scuola che all'inzio ha tentato di nascondere la violenza sul bambino. […] La scuola ha fornito solo l'inquadratura di quella telecamera e solo 17 secondi di riprese: quelle in cui, probabilmente, si vede solo la violenza finale nei cofronti del piccolo.

«Come mai non ci hanno fornito tutte le registrazioni? Come mai nostro figlio stava scappando in quel modo dall'uomo? Arriveremo in fondo a questa vicenda, nonostante magari la verità ci possa fare del male. Ma dobbiamo dare giustizia a nostro figlio e chi è responsabile o complice, dovrà pagare per quanto accadeva all'interno delle mura di quella scuola», […]

