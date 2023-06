È STATO IDENTIFICATO IL TURISTA COGLIONAZZO CHE HA SFREGIATO IL COLOSSEO, INCIDENDO IL SUO NOME E QUELLO DELLA FIDANZATA: SI CHIAMA IVAN DIMITROV, HA 27 ANNI (PORTATI MALE) E VIVE A BRISTOL, DOVE LAVORA COME PERSONAL TRAINER – LUI E LA SUA BELLA, HAYLEY BRACEY, SONO STATI IDENTIFICATI INCROCIANDO LE IMMAGINI DI VIDEOSORVEGLIANZA CON I NOMI DEI BIGLIETTI DI INGRESSO. NON È STATO DIFFICILE, VISTO CHE LI AVEVANO INCISI SUL MURO DELL’ANFITEATRO FLAVIO…

Ivan e Haley sono ancora in giro per l’Europa. Una lunga vacanza che si concluderà a Bristol, in Inghilterra, dove abitano e dove lui lavora come personal trainer. Troveranno ad attenderli […] anche i poliziotti. Consegneranno loro […] la denuncia a piede libero emessa dai carabinieri della compagnia Roma Centro per aver deturpato una parete del Colosseo incidendo i loro nomi con una chiave.

Gli investigatori dell’Arma li hanno identificati incrociando le immagini della videosorveglianza dell’Anfiteatro Flavio e anche i nominativi sui biglietti d’ingresso di quel giorno — era il 23 giugno scorso, come avevano scritto sul muro — e i soggiorni dei turisti nelle strutture di accoglienza nel centro della Capitale.

Ivan Dimitrov, 27 anni, e la compagna Hayley Bracey, di 33 anni, sono nel frattempo ripartiti e i carabinieri, che li accusano con la Procura di danneggiamento e deturpamento di beni archeologici, stanno cercando di rintracciarli nel Paese dove si trovano adesso.

Altrimenti ci penseranno i colleghi inglesi. In caso di condanna — fino a cinque anni — dovranno risarcire anche il restauro della parete, oltre a una multa di 15 mila euro. «Se si arriverà a un processo, il ministero della Cultura si costituirà parte civile», ha detto il ministro Gennaro Sangiuliano.

