È STATO INDIVIDUATO ANCHE IL CORPO DI HANNAH LYNCH, FIGLIA DI MIKE E ULTIMA DISPERSA TRA I PASSEGGERI DELLO YACHT BAYESIAN – IL CADAVERE DELLA DICIOTTENNE È STATO AVVISTATO DAI SOMMOZZATORI DEI VIGILI DEL FUOCO SUL VELIERO, CHE SI TROVA SUL FONDALE MARINO DI PORTICELLO, A PALERMO – STUDENTESSA MODELLO, APPENA DIPLOMATA, STAVA PER IMMATRICOLARSI A OXFORD: LE FOTO CONDIVISE DALLA MADRE, ANGELA BACARES, SOPRAVVISSUTA AL DISASTRO...

NAUFRAGIO PALERMO: INDIVIDUATO ANCHE IL CORPO DI HANNAH LYNCH

hannah e il padre mike lynch

(Adnkronos) - E' stato individuato il corpo dell'ultima dispersa del naufragio del veliero Bayesian. Il cadavere di Hannah Lynch è stato avvistato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco che da lunedì mattina lavorano incessantemente sul fondale, a 50 metri di profondità. Adesso i sub stanno provando a recuperare il corpo per portarlo in superficie

Bayesian: Hannah Lynch, studentessa modello prossima a Oxford

(ANSA) - Una studentessa modello che dopo essersi diplomata in una delle scuole più esclusive del Regno Unito si accingeva a entrare a Oxford. Così viene descritta da chi la conosceva Hannah Lynch, la 18enne figlia del magnate americano Mike, l'ultima vittima del naufragio del Bayesian avvenuto a Porticello il cui corpo non è stato al momento ancora recuperato dai sommozzatori.

Secondo quanto riportano diversi siti inglesi, tra cui il Times e The Independent, Hannah era iscritta alla Latymer Upper School di Hammersmith, una scuola privata di Londra, la cui retta costa circa 25 mila sterline l'anno. Amava tanto i libri e la poesia. Lo scorso anno aveva vinto il William C Smith Award, proprio per la poesia. Era una vera e propria divoratrice di libri, particolarmente impegnata sui temi sociali come quello dei diritti delle donne.

hannah lynch

La sua media era molto alta e, in più occasioni, i genitori Mike Lynch e la madre Angela Bacares avevano anche fatto delle donazioni alla scuola frequentata in passato da ex allievi famosi come gli attori Hugh Grant e Alan Rickman. Dopo avere ultimato il 15 agosto scorso gli studi alla Latymar Upper Schhol, a settembre Hannah avrebbe dovuto iscriversi alla Oxford University. Alcuni amici della giovane parlando di lei, al Times, la descrivono come una "supernova, determinata, ostinata e divertente". Una sua ex compagna di scuola ha raccontato al The Indipendent di essere "incredibilmente sotto schock".

HANNAH LYNCH - FIGLIA DI MIKE E ANGELA BACARES

ricerche dei dispersi dello yacht bayesian affondato a porticello palermo

angela bacares e mike lynch

recupero dei corpi dallo yacht bayesian a porticello 2 il veliero bayesian poco prima di colare a picco davanti a porticello, palermo recupero dei corpi dallo yacht bayesian a porticello mike lynch con la moglie angela bacares ricerche dei dispersi dello yacht bayesian 1 ricerche dei dispersi dello yacht bayesian il veliero bayesian poco prima di colare a picco davanti a porticello, palermo recupero dei corpi dallo yacht bayesian a porticello affondamento dello yacht bayesian yacht bayesian yacht bayesian