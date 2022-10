È STATO L’EX CALCIATORE DELL’INTER MASSIMO TARANTINO A FERMARE IL 46ENNE MILANESE ANDREA TOMBOLINI, CHE IERI HA ACCOLTELLATO 5 PERSONE NEL CENTRO COMMERCIALE MILANOFIORI DI ASSAGO – L’EX GIOCATORE, ORA DIRIGENTE SPORTIVO: “IO EROE? NON HO FATTO NIENTE. LUI URLAVA. URLAVA E BASTA” – PABLO MARÌ, IL CALCIATORE DEL MONZA FERITO, SARÀ OPERATO IN GIORNATA, MA È FUORI PERICOLO, COME LE ALTRE 4 PERSONE FERITE – L’UNICA VITTIMA È LUIS RUGGIERI, IL CASSIERE DI 30 ANNI COLPITO PER PRIMO

accoltellamento al centro commerciale milanofiori di assago 5

ACCOLTELLATI A MILANO: ALTRI FERITI SONO FUORI PERICOLO

(ANSA) - Non sarebbero in pericolo di vita le altre 4 persone ferite ieri pomeriggio dal 46enne milanese Andrea Tombolini all'interno del centro commerciale di Assago, a Milano. Le ferite riportate, per quanto gravi in alcuni casi, non sono considerate preoccupanti dai medici. Tombolini ha un ricovero nel reparto di psichiatria alle spalle e un ritorno in ospedale lo scorso 18 ottobre per essersi auto inferto ferite al volto e al cranio colpendosi a pugni da solo.

massimo tarantino 2

ACCOLTELLATI ASSAGO: ACCUSE PM OMICIDIO E TENTATO OMICIDIO

(ANSA) - E' accusato di omicidio e tentato omicidio plurimo il 46enne disoccupato che nel tardo pomeriggio di giovedì 27 ottobre ha accoltellato cinque persone in un centro commerciale di Assago, nell'hinterland milanese, uccidendone una e ferendo in modo grave altre quattro. A contestare i reati è il pm di MIlano Paolo Storari, che ha da poco cominciato a interrogare l'uomo che, secondo gli inquirenti, ha gravi problemi psichici. L'interrogatorio è videoregistrato.

LUIS FERNANDO RUGGIERI

ACCOLTELLATI ASSAGO: 46ENNE FERMATO DA EX CALCIATORE TARANTINO

(ANSA) - E' stato fermato e disarmato dall'ex calciatore dell'Inter Massimo Tarantino il 46enne che nel tardo pomeriggio di ieri ha accoltellato le persone che facevano la spesa al Carrefour in un centro commerciale di Assago, nell'hinterland milanese. "Urlava, urlava e basta", dice alle numerose telecamere delle televisioni l'ex giocatore, ora dirigente sportivo. "Io eroe? Non ho fatto niente...".

ACCOLTELLATI ASSAGO: CALCIATORE MARÌ SARÀ OPERATO

(ANSA) - Sarà sottoposto in giornata a un intervento chirurgico Pablo Marì, il calciatore spagnolo del Monza che ieri è stato accoltellato con altre persone all'interno del supermercato di un centro commerciale di Assago, nell'hinterland milanese. Il giocatore, che non è in pericolo di vita, ha trascorso la notte all'ospedale Niguarda, dove è stato ricoverato dopo l'aggressione.

accoltellamento al centro commerciale milanofiori di assago 1

E' stato colpito alla schiena, mentre faceva la spesa con la moglie e il figlio, da un 46enne con disturbi psichici ora accusato di omicidio e tentato omicidio plurimo. Uno dei cinque feriti, un dipendente del Carrefour trentenne di origini sudamericane, è morto. Il 46enne è stato a lungo interrogato nella notte dal pm di Milano Paolo Storari, che coordina le indagini dei Carabinieri. "Urlava e basta", ha detto Massimo Tarantino, ex calciatore dell'Inter che ha bloccato l'accoltellatore consegnandolo ai militari della stazione di Corsico (Milano). Restano gravi le condizioni delle altre persone ferite.

