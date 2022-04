27 apr 2022 15:51

STELLATO E MAZZIATO (DAL FISCO) - ARRESTATO IL RISTORATORE STELLATO DI COMO GIOVANNI MASPERO: È ACCUSATO DI EVASIONE PER 107 MILIONI E BANCAROTTA FRAUDOLENTA – NEI CONFRONTI DEL TITOLARE DEL RISTORANTE "TIGLI IN THOERIA" E’ STATO DISPOSTO ANCHE IL SEQUESTRO DI OLTRE VENTI MILIONI DI EURO - LE ACCUSE DI AUTORICICLAGGIO PER OLTRE 3 MILIONI DI EURO...