UNO STINCO DI SANTINI – È STATO ARRESTATO IN CALIFORNIA DONALD SANTINI, RICERCATO DA 40 ANNI PER AVER STRANGOLATO A MORTE UNA DONNA IN FLORIDA – GLI INVESTIGATORI LO HANNO CERCATO IN TUTTO IL MONDO MA ALLA FINE LO HANNO TROVATO NEL PAESINO TREMILA ANIME ALLA PERIFERIA DI SAN DIEGO, DOVE VIVEVA SOTTO FALSO NOME - PER SFUGGIRE ALL’FBI, SANTINI HA CAMBIATO 13 IDENTITÀ NEGLI ULTIMI ANNI E DOPO L’ARRESTO SI È VANTATO: “SONO RIUSCITO A RIMANERE LATITANTE COSÌ A LUNGO PERCHÉ…” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Monica Ricci,Monica Ricci Sargentini per il “Corriere della Sera”

Era ricercato da 40 anni Donald Santini, texano di 65 anni, accusato di aver ucciso Cynthia Ruth Wood, una donna di 33 anni, nella contea di Hillsborough, sulla costa ovest della Florida. Secondo la ricostruzione degli investigatori Santini avrebbe incontrato la vittima il 6 giugno 1984 con la scusa di fornirle informazioni che avrebbero potuto aiutarla nella battaglia legale con il marito per la custodia dei tre figli […]. Nel frattempo, però, l’uomo aveva lasciato la Florida e si era reso irreperibile.

In questi anni, per sfuggire all’Fbi e alle altre agenzie che erano sulle sue tracce, Santini ha cambiato 13 identità, come è facile fare negli Stati Uniti. Gli investigatori lo hanno cercato in Texas, dove è nato, in California e persino in Thailandia[…] l’uomo è fuggito alla giustizia fino a qualche giorno fa quando, grazie ad una soffiata della Task Force regionale per i fuggitivi della Florida/Caraibi, è stato individuato a Campo, un paese di tremila anime alla periferia di San Diego, in California, dove viveva tranquillamente sotto il nome di Wellman Simmonds ed era persino il presidente del consiglio idrico locale. «Siamo tutti sbalorditi», ha detto un collega della Lake Morena Views Mutual Water Company.

Gli agenti lo hanno arrestato il 7 giugno e accusato di omicidio di primo grado a San Diego. Poi, mercoledì scorso, l’estradizione nella prigione della contea di Hillsborough a Tampa, in Florida. «L’arresto di Donald Santini chiude un caso irrisolto di lunga data e dà conforto alla famiglia della vittima dopo quasi quattro decenni di attesa», ha dichiarato lo sceriffo Chad Chronister della contea di Hillsborough ringraziando «gli investigatori per il loro lavoro instancabile che ha permesso di ottenere finalmente giustizia per Cynthia Wood».

Non ammette mai di aver ucciso Cynthia Wood ma si dice vicino ai parenti della vittima: «Il mio cuore è con la famiglia per tutto il dolore che hanno sofferto ma le cose non sono come appaiono. Mi stanno incastrando e non ho i soldi per difendermi», dice riferendosi all’avvocato d’ufficio che, durante l’udienza per l’estradizione, gli ha intimato più volte di tacere. Nel suo scritto l’uomo non mostra alcun segno di pentimento anzi racconta, quasi a vantarsi, della sua vita in questi 40 anni: «Ho collaborato con il Rotary Club, gestito un condominio e acquistato un ristorante thailandese».

«Sono riuscito a rimanere latitante così a lungo perché ho vissuto in modo amorevole e rispettoso» aggiunge. Eppure la sua fedina penale racconta un’altra storia. Nel 1978, mentre prestava servizio nell’esercito Usa in Germania, fu arrestato e condannato per lo stupro di una donna Poi nel 1983 compì una rapina in un minimarket in Texas ma riuscì a rifugiarsi in Florida dove, come al solito, assunse una nuova identità.

