Roberto Pavanello per “la Stampa”

assembramenti al concerto di salmo a olbia

In principio ci fu Salmo, poi venne Shiva e quindi Manu Chao. Tre concerti molto differenti e situazioni solo vagamente paragonabili, ma con un minimo comune dominatore: spettatori ammassati, senza rispetto della distanza di sicurezza (sanitaria) e senza mascherine. Scene che fino a inizio 2020 avremmo giudicato normalissime ma che adesso proprio non si possono vedere. E se il caso di Salmo a Olbia è stato raccontato dallo stesso artista come un evento per andare contro le regole di proposito, quello di Shiva al Peter Pan di Misano Adriatico è probabilmente figlio di un certo lassismo, quello di Manu Chao a Cerveteri è figlio dell'entusiasmo.

salmo a olbia

Quest' ultimo episodio è avvenuto lunedì 16 agosto. Il pubblico inizia a seguire il live in maniera pacata, poi - trascinato dal ritmo - si lascia andare. Il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, non ci sta e a metà dello show sale sul palco: «Ora basta - urla - dobbiamo essere rispettosi della gente che è morta, se continuate così tra tre minuti chiudiamo tutto. Se non vi rimettete al vostro posto, sospendiamo il concerto».

assembramento al concerto di shiva a riccione 4

Devono intervenire anche la presentatrice dell'Etruria Eco Festival e lo stesso Manu Chao. Finalmente l'ordine torna e lo spettacolo può continuare. Col senno di poi potremmo dire che era tutto previsto. Perché d'accordo che il concerto di un cantautore lo si può seguire tranquillamente seduti, ma quello di un rapper, un rocker o una band? Vogliamo pensare che il pubblico, fatto spesso di giovanissimi, non si sarebbe alzato per assembrarsi sotto al palco?

assembramento al concerto di shiva a riccione 1

La grande parte del mondo musicale italiano condivide e rispetta le regole richieste dal governo, così da svolgere in sicurezza i concerti in epoca di Covid, basti vedere le reazioni ricevute da Salmo. Ma la questione sollevata dal rapper sardo è di là dall'essere peregrina. Anche un altro rapper come Shade, proprio dalle colonne de La Stampa, ha evidenziato come nei live in discoteca il pubblico difficilmente resta fermo al tavolo. Ci si accalca e si balla.

andrea costa

E così, o le immagini rimbalzano sui social, come è stato per Shiva al Peter Pan (che dovrà scontare 5 giorni di chiusura), o tutto passa in cavalleria. Ma proprio ieri il sottosegretario alla Salute Andrea Costa si è unito al coro di chi vorrebbe riaprire i locali da ballo: «Mi rendo conto che siamo in presenza di un governo con sensibilità diverse, ma sarebbe stato opportuno, una volta stabilito che il Green Pass era uno strumento a garanzia della sicurezza e della tracciabilità, riaprire gradualmente le discoteche».

concerto manu chao a cerveteri

Nessuna intenzione di rispettare le regole anti-Covid ce l'hanno gli organizzatori e le migliaia di partecipanti del rave party in Maremma, nell'area di Valentano (Viterbo), iniziato a Ferragosto e non ancora conclusosi. Un evento che sta preoccupando i sindaci della zona. Il tutto mentre la procura di Tempio Pausania sta cercando di capire come sono andate davvero le cose in occasione del concerto di Salmo. Evento dal quale il Comune di Olbia ha preso le distanze, con la conferma dello stesso Salmo: «Non sapevano sarebbe stato un live mio».

MOVIDA FERRAGOSTO

Nel frattempo Assomusica, che pur avendo condannato le modalità adottate da Salmo ha chiesto un incontro con il governo per rivedere le capienze, è tornata ieri sul tema: «L'estate che ormai si sta concludendo ha ulteriormente aggravato la crisi del settore, che si è trovato a lavorare in condizioni di grande disagio», è la denuncia dell'associazione dei produttori e organizzatori di spettacoli di musica dal vivo. Lunedì il ministero della Cultura aveva evidenziato che non c'è una discriminazione rispetto al settore dello sport, una precisazione che ad Assomusica non è piaciuta: «Quanto sottolineato sulle agibilità "a disposizione" della musica non è attuabile, stante le attuali condizioni.

MOVIDA ILLEGALE AL KURSAAL

La possibilità di poter avere dal 6 agosto una capienza di 5.000 posti per gli spettacoli all'aperto richiederebbe il reperimento di spazi di enormi dimensioni o l'utilizzo di strutture già esistenti come l'Arena di Verona, che purtroppo rimane l'unica venue in Italia con tali caratteristiche».

L'estate ormai è andata, il nuovo passo «è chiedere con fermezza al governo di ripartire già dall'autunno con lo svolgimento dei concerti con piena capienza, utilizzando il Green Pass». Perché, è l'avvertimento, «senza lo smaltimento di tutti i concerti programmati già da due anni, sarà difficile poter tornare al passo prima del 2024».

