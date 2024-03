STORIE ROMANELLE! LORENZO FLAHERTY VA A PROCESSO PER AVER TRAVOLTO IN SMART LO SCOOTER SU CUI VIAGGIAVA LA FIGLIA DEL “VIPERETTA” VANESSA FERRERO – PER LA PROCURA L’ATTORE CORREVA TROPPO - L'INCIDENTE È AVVENUTO IL 10 OTTOBRE DEL 2022 A PIAZZA DI PONTE SANT’ANGELO: LA PRIMOGENITA DELL’EX PATRON DELLA SQUADRA BLUCERCHIATA, SEDUTA SUL MOTORINO COME PASSEGGERA, NON HA RIPORTATO ALCUNA FERITA MA IL GUIDATORE HA SUBITO LA ROTTURA DEI LEGAMENTI DEL GINOCCHIO (60 GIORNI DI PROGNOSI) - L'ATTORE DEVE RISPONDERE DEL REATO DI...

Giulio De Santis per roma.corriere.it - Estratti

L’attore Lorenzo Flaherty, protagonista in passato delle serie tv «Distretto di polizia» e «Ris delitti imperfetti», è finito sotto processo con l’accusa di aver travolto un motorino, provocando al guidatore ferite guaribili in 60 giorni. Il sinistro, secondo la Procura che contesta all’attore il reato di lesioni stradali, è avvenuto il 10 ottobre del 2022 a piazza di Ponte Sant’Angelo.

A rimanere coinvolta nell’incidente anche Vanessa Ferrero, figlia di Massimo, il produttore cinematografico ed ex presidente della Sampdoria, noto anche come «Viperetta». La primogenita dell’ex patron della squadra blucerchiata, seduta sul motorino come passeggera, non ha riportato alcuna ferita e infatti fin dal principio non è stata individuata come parte offesa.

Questa la dinamica del sinistro, secondo la ricostruzione del pm Francesco Basentini. È un sabato pomeriggio e l’attore, 56 anni, è alla guida della sua Smart. Il traffico è intenso come sempre succede nella giornata dedicata allo shopping nel centro storico. All’improvviso l’auto condotta da Flaherty - in passato anche una partecipazione a «Ballando sotto le stelle» e un’altra al «Grande fratello vip» -, tampona un ciclomotore Piaggio. Il guidatore non riesce a controllare il mezzo e il due ruote rovina in terra.

L’incidente accade perché, secondo l’accusa, Flaherty procede a una velocità che non avrebbe dovuto tenere visto l’intenso traffico di quel pomeriggio. Se fosse andato più piano, per la Procura avrebbe avuto il tempo di rendersi conto della presenza del Piaggio evitando l’impatto. In ogni modo l’attore - padre di due figli, tifoso della Lazio - si ferma e presta soccorso alle due vittime dell’incidente: una è Vanessa Ferrero, l’altro invece è Fabio Fiorelli. Quest’ultimo, secondo la documentazione medica, riporta la lesione del crociato anteriore e posteriore del ginocchio destro. Per recuperare impiegherà circa due mesi, almeno questo è scritto nei referti medici.

